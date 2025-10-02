"Томагавки" для ВСУ: в Кремле угрожают США "надлежащим ответом" на поставку ракет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "должным образом" ответит на возможные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk из США. Относительно сообщений о передаче украинским военным американских разведданных он заявил, что это "не новация".

Related video

Сообщение о потенциальной передаче ракет "Томагавк" для Украины Песков прокомментировал 2 октября, передает российское информационное пропагандистское агентство "Интерфакс". Также он ответил на вопрос о передаче США разведывательных данных для ударов вглубь России.

"Эти сообщения СМИ, как показывает практика, на пустом месте они не бывают, Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн, это не новация", — сказал спикер Кремля.

При этом, по словам Пескова, контакты между РФ и США по линии администраций президентов не прекращаются, однако Вашингтон не ответил на предложения Москвы по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Представитель президента РФ также пригрозил западным странам ответственностью за изъятие российских активов.

Кроме того, Песков заявил, что правительство принимает меры в связи с "ситуацией с бензином". В ответ на вопрос, связывает ли он дефицит топлива с украинскими ударами по нефтеперерабатывающим мощностям РФ, он сослался на вице-премьер-министра Александра Новака, который заявлял, что "ситуация на внутреннем рынке топлива находится под контролем". При этом глава оккупационной власти в Крыму Сергей Аксенов 1 октября сообщал о новых ограничениях на бензин: в одни руки будут продавать не более, чем 20 литров горючего.

Поставка ракет "Томагавк" Украине: что известно

Напомним, издание The Wall Street Journal 1 октября писало, что США планируют предоставить Украине разведданные для ударов вглубь РФ и рассматривают возможность поставки украинским военным ракет Tomahawk и Barracuda.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 30 сентября также комментировал возможные поставки Tomahawk Украине. Он сказал, что для него это будет "удивительно", и заявил, что на ситуацию на фронте это не повлияет.

О том, что Вашингтон рассматривает передачу ракет "Томагавк" Украине, 28 сентября говорил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что Москве нужно будет понять, кто будет запускать ракеты: сами украинцы или американские военные.