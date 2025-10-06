Эффективность ВС РФ под угрозой: Tomahawk дают Украине стратегическое преимущество, — ISW

Украина может существенно ослабить боевые возможности российских войск благодаря крылатым ракетам Tomahawk, которые позволяют поражать стратегические объекты в тылу противника на большом расстоянии. Благодаря этим ударам украинские войска получат возможность поражать ключевые производственные и военные объекты, обеспечивающие операции РФ на передовой.

По данным Института изучения войны (ISW), поставки Tomahawk значительно расширяют возможности Украины поражать тыловые объекты России, включая заводы беспилотников в Елабуге и авиабазу Энгельс-2. В пределах досягаемости 2 500-километрового варианта ракеты находится не менее 1 945 объектов, а 1 600-километрового — более 1 650. Такие удары могут серьезно повлиять на логистику и боевые операции российских сил на фронте.

Российское руководство активно пытается сдержать поставки Tomahawk. Президент Владимир Путин в интервью 5 октября заявил, что поставки ракет "нарушат положительную динамику" в отношениях Москвы и Вашингтона и назвал их "новым этапом эскалации". Кремль пытается использовать перспективу улучшения двусторонних отношений как рычаг для ограничения поддержки Украины и влияния на решения США.

Одновременно Россия наращивает производство беспилотников "Шахед" и значительно увеличивает их использование в ночных атаках. В сентябре 2025 года средний ночной пакет ударных беспилотников составлял 187 аппаратов, тогда как в январе их было около 83, а некоторые пакеты превышали 500 дронов. Беспилотники позволяют наносить удары на расстоянии, однако их боевая нагрузка ограничена, и они не способны заменить ракеты для поражения специализированных объектов.

В то же время Украина начала массовое производство собственной крылатой ракеты FP-5 "Flamingo" с дальностью полета около 3 000 км и боевой частью весом 1 150 кг. Система пока не проверена в реальных боевых условиях и требует времени для масштабного производства. Эксперты ISW отмечают, что сочетание поставок Tomahawk и собственных ударных систем Украины может существенно изменить баланс сил, усиливая способность Киева поражать стратегические и тыловые объекты России.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "должным образом" ответит на вероятные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk из США.

Также Фокус писал, что Украина активно применяет новые крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, что усугубляет топливный кризис в РФ. По оценкам аналитиков, почти половина российских НПЗ уже подверглась ударам от украинских беспилотников и ракет.