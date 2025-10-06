НПЗ России под прицелом "Фламинго": как отечественные ракеты уничтожают топливную систему РФ

Украина активно применяет новые крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, что усугубляет топливный кризис в РФ. По оценкам аналитиков, почти половина российских НПЗ уже подверглась ударам от украинских беспилотников и ракет.

По данным The Economist, Украина продолжает наносить мощные удары по энергетической инфраструктуре России, а их частота растет. Первые скоординированные атаки беспилотников на НПЗ и топливные системы начались в августе, тогда их было два-три в неделю, сейчас — четыре-пять, и со временем они могут стать ежедневными. Только на прошлой неделе Украина повредила терминал экспорта нефти в Новороссийске, нефтеперерабатывающий комплекс в Башкортостане, помповую станцию в Чувашии и крупный НПЗ в Ярославле, который россияне назвали "технической неисправностью".

В частности, как отмечает издание, 25 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в рамках кампании "Глубокий удар" менее чем за два месяца было поражено 85 важных целей, что значительно снизило потенциал военно-промышленного комплекса РФ.

Аналитики отмечают, что атаки на НПЗ больше всего влияют на топливную ситуацию. В августе Reuters сообщало о временном выводе из эксплуатации 17% мощностей, сейчас же по данным Energy Aspects эта цифра превышает 1 миллион баррелей в день. Часть заводов, которые получили повреждения, не может быть быстро восстановлена.

Кроме этого, руководитель отдела ценообразования нефтепродуктов Argus Media Бенедикт Джордж отметил, что Украина поразила 16 из 38 российских НПЗ. Некоторые из них, в частности большой комплекс в Рязани, подвергались ударам до трех раз, что делает восстановление долговременным.

Уничтожение крекинговых установок, которые разделяют нефть на бензин, дизель и авиационное топливо, серьезно осложнило работу российской промышленности. Из-за санкций их замена сложная и дорогостоящая. В результате атак экспорт дизеля упал на 30%, достигнув минимума с 2020 года, а дефицит и рост цен ощущаются от Владивостока до Волги. В Крыму ввели ограничения на продажу топлива до 30 литров на автомобиль.

В ответ вице-премьер РФ Александр Новак объявил частичный запрет экспорта дизеля и продление ограничений на бензин до конца года. Аналитик Центра Карнеги Сергей Вакуленко отметил, что рынок нефтепродуктов в России стал "чрезвычайно нестабильным", а убытки независимых компаний растут.

По данным The Economist, Украина использует различные типы беспилотников и ракет, среди которых FP-1 и FP-5 "Фламинго". Они способны преодолевать более 3 тысяч километров, летят на высоте около 50 метров и несут боевую часть более 1 тонны. Производство ракеты занимает всего шесть часов, сейчас компания Fire Point производит до трех FP-5 в день и планирует увеличить до семи.

В то же время эксперты отмечают, что успешное прохождение FP-5 через российскую ПВО может поднять кампанию "DeepStrike" на новый уровень. В отличие от ударов российской авиации по городам, украинские атаки направлены непосредственно на энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает войну РФ.

Более того, британский стратег Лоуренс Фридман подчеркнул, что Украина сейчас "на подъеме", а Россия не имеет эффективных средств для противодействия ударам. Масштабы разрушений и разбросанность целей создают для Москвы серьезные проблемы, которые усугубляются из-за снижения эффективности ПВО.

Напомним, что ночью 6 октября в Клинцах Брянской области была атакована тепловая электростанция. В результате атаки на ТЭЦ вспыхнул пожар, а в городе фиксируют проблемы с отоплением.

Также Фокус писал, что в ночь на 6 октября во временно оккупированной Россией Феодосии прогремели несколько мощных взрывов, после чего на местном нефтеналивном терминале вспыхнул пожар.