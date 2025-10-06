"Отключено отопление": ракета разбомбила российскую ТЭЦ в Брянской области, — соцсети (видео)

Ночью 6 октября в Клинцах Брянской области была атакована тепловая электростанция. В результате атаки на ТЭЦ вспыхнул пожар, а в городе фиксируют проблемы с отоплением.

Удар по вражескому объекту был нанесен ракетой, сообщил телеграм-канал "Exilenova+".

"Клинцы, Брянская область, сообщают о ракетной атаке по ТЭЦ", — говорится в сообщении.

В паблике также обнародовали видео, на которых видно пожар, вспыхнувший на ТЭЦ после ракетной атаки.

В то же время местный телеграмм-канал подтвердил, что в Клинцах возник сильный пожар.

"Сильный огонь люди наблюдают из разных точек города. Где именно произошел пожар, не уточняется", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что у части жителей "отключено отопление".

"У кого-то нет отопления, но это единичные случаи, в целом ситуация по городу — удовлетворительная. Город не обесточен", — впоследствии написали админы телеграм-канала.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз предупреждал о ракетной опасности жителей Клинцовского района, однако удар по ТЭЦ не комментировал.

Украинская сторона на момент публикации материала также не комментировала информацию об ударе по Клинцам.

