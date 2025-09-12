Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт "Приморск" РФ в Ленинградский области (видео)

В ночь на 12 сентября ударные беспилотники атаковали нефтеналивной порт "Приморск" в Ленинградской области России. Всего российская ПВО якобы сбила над Ленинградской областью более 30 ударных беспилотников.

Related video

На территории порта "Приморск" возник пожар, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения", — написал Дрозденко.

Он уточнил, что в целом российская ПВО якобы сбила над Ленинградской областью более 30 ударных беспилотников.

"Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, селах Покровское и Узмино, а также — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе", — отметил Дрозденко.

В то же время в сети появились видео, на которых слышно прилеты добрых дронов по Ленинградской области.

В половине седьмого утра Дрозденко сообщил, что пожар в порту якобы потушили.

"В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет", — подчеркнул губернатор.

По его словам, в Приморске также было потушено возгорание на насосной станции.

Дым в месте, где расположен порт "Приморск" Фото: соцмережі

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об атаке дронов на Ленинградскую область.

Отметим, что порт "Приморск" — это крупнейший российский нефтеналивной порт.

Напомним, в ночь на 12 сентября дроны атаковали Смоленск и попали по объекту компании "Лукойл".

В ночь на 11 сентября партизаны ударили по заводу ПВО в российской Туле.