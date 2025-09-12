Дроны атакуют российский Смоленск: есть попадания в объекты "Лукойла" (видео)

В ночь на 12 сентября ударные беспилотники атакуют российский город Смоленск, где уже зафиксировано попадание по заправке или нефтехранилищу компании "Лукойл".

Related video

На видео, обнародованных в соцсетях, можно услышать, как дрон приближается к запрограммированной цели, а после этого попадает по объекту.

На этих же видео слышно, как комментаторы вне кадра подтверждают, что дрон поразил именно объект, принадлежащий "Лукойлу".

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что в регионе существует опасность применения БПЛА

"В это время работают системы ПВО Министерства обороны России для отражения воздушной атаки ВСУ", — отметил Анохин.

В то же время он никак не прокомментировал удар по заправке и масштабный пожар, который возник там после попадания дрона.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаку беспилотников по Смоленску.

Напомним, в ночь на 11 сентября партизаны ударили по заводу ПВО в российской Туле.

Фокус также писал о том, что украинские дроны остановили 17% НПЗ в России.