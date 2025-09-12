Дрони атакують російський Смоленськ: є влучання в об'єкти "Лукойлу" (відео)

У ніч на 12 вересня ударні безпілотники атакують російське місто Смоленськ, де вже зафіксовано влучання по заправці або нафтосховищу компанії "Лукойл".

На відео, оприлюднених в соцмережах, можна почути, як дрон наближається до запрограмованої цілі, а після цього влучає по об'єкту.

На цих же відео чути, як коментатори поза кадром підтверджують, що дрон уразив саме об'єкт, який належить "Лукойлу".

Губернатор Смоленської області Василь Анохін підтвердив, що в регіоні існує небезпека застосування БПЛА

"В цей час працюють системи ППО Міністерства оборони Росії для відбиття повітряної атаки ЗСУ", — зазначив Анохін.

Водночас він жодним чином не прокоментував удар по заправці та масштабну пожежу, яка виникла там після влучання дрона.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаку безпілотників по Смоленську.

