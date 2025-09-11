"Выключили связь": партизаны ударили по заводу ПВО в российской Туле (видео)

Агенты украинского партизанского движения "Атеш" уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал", на котором разрабатываются системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.

Таким образом партизанскому движению удалось отключить связь на оборонном заводе, который располагается в Туле, сообщили в "Атеш".

"Атеш" нанес удар по заводу ПВО в Туле. Агенты нашего движения успешно выключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить башню связи возле завода АО "Щегловский вал", — говорится в сообщении.

Партизаны также обнародовали видео, на котором видно, как пылает башня связи.

"Ранее мы уже проводили разведку этого объекта, и по заводу Силы обороны Украины наносили успешные удары. Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия", — пояснили в "Атэш".

Там также подчеркнули, что АО "Щегловский вал" — это предприятие российского военно-промышленного комплекса, на котором разрабатываются системы ПВО, скорострельные пушки и стрелковое оружие. В частности, в цехах завода собирают ПТРК "Корнет" и ЗРГК "Панцирь-С".

Напомним, 24 августа партизаны вывели из строя железнодорожный объект в Предкавказье РФ.

20 июля диверсанты ударили по логистике ВС РФ под Тулой и уничтожили релейный шкаф, который отвечал за управление движением на железнодорожной ветке.