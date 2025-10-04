Дроны повторно ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в Киришах (фото)

В ночь на 4 октября ударные беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в Киришах Ленинградской области.

"В Киришах, Ленинградская область, был повторно атакован "Киришинефтеоргсинтез", — говорится в сообщении телеграм-канала "Exilenova+".

Координаты удара по Киришскому НПЗ Фото: Exilenova+

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2:40 предупреждал об опасности от ударных БПЛА и возможном снижении скорости интернета в регионе. А уже через час он подтвердил удар по Киришам.

"ПВО работает по БПЛА в Киришах. Есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению", — написал Дрозденко.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу.

Удар по Киришскому НПЗ Фото: Exilenova+

Отметим, что Киришский НПЗ входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России: его мощность более 20 млн тонн нефти в год.

Напомним, в ночь на 14 сентября ударные дроны атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 12 сентября дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт "Приморск" РФ в Ленинградской области.