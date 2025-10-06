"Відключено опалення": ракета розбомбила росйську ТЕЦ у Брянській області, — соцмережі (відео)

Уночі 6 жовтня у Клинцях Брянської області була атакована теплова електростанція. Внаслідок атаки на ТЕЦ спалахнула пожежа, а у місті фіксують проблеми з опаленням.

Удар по ворожому об'єкту було завдано ракетою, повідомив телеграм-канал "Exilenova+".

"Клинці, Брянська область, повідомляють про ракетну атаку по ТЕЦ", — йдеться у повідомленні.

В пабліку також оприлюднили відео, на яких видно пожежу, що спалахнула на ТЕЦ після ракетної атаки.

Водночас місцевий телеграм-канал підтвердив, що у Клинцях виникла сильна пожежа.

"Сильний вогонь люди спостерігають з різних точок міста. Де саме сталася пожежа, не уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що у частини мешканців "відключено опалення".

"У когось немає опалення, але це поодинокі випадки, в цілому ситуація по місту — задовільна. Місто не знеструмлене", — згодом написали адміни телеграм-каналу.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз попереджав про ракетну небезпеку мешканців Клинцівського району, проте удару по ТЕЦ не коментував.

Українська сторона на момент публікації матеріалу також не коментувала інформації про удар по Клинцях.

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня дрони повторно вдарили по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ в Кіришах.

У ніч на 12 вересня дрони атакували найбільший нафтоналивний порт "Приморськ" РФ у Ленінградській області.