Tomahawk для Украины: Трамп заявил, что уже практически принял решение по новому оружию для Киева (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о предоставлении американских крылатых ракет Tomahawk Украине. При этом он подчеркнул, что "не ищет эскалации".

Сначала Дональд Трамп хочет подтвердить, как именно ракеты Tomahawk будут использоваться на войне Украины с Россией. Заявление президента США в Белом доме передало издание Clash Report.

Трамп отметил, что сначала "задаст несколько вопросов" украинцам относительно использования этих ракет.

"Я поставлю несколько вопросов украинцам по использованию ракет", — подчеркнул президент США.

В то же время Дональд Трамп подчеркнул, что не хочет допустить эскалации в российско-украинской войне в связи с предоставлением нового оружия Киеву, а также в очередной раз добавил, что "эта война никогда не должна была начинаться". По словам президента США, российско-украинская война "ужасна" и из-за нее гибнут 5-8 тысяч человек еженедельно.

Tomahawk для Украины: что известно о предоставлении нового оружия Киеву

Стоит отметить, что в начале октября издание The Wall Street Journal сообщало, что США предоставят Украине разведывательные данные для ударов вглубь территории России. Также медиа со ссылкой на американских чиновников заявляло, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможности предоставления Киеву ракет Tomahawk и Barracuda.

В то же время некоторые медиа, в частности агентство Reuters отмечало 3 октября, что поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk маловероятны. По данным СМИ, имеющиеся запасы США этих ракет якобы предназначены для американской армии и других целей.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в конце заявлял, что Дональд Трамп и в целом Белый дом не возражают против ударов ВСУ по целям, расположенным в глубине территории РФ. Он заверил, что Украина имеет на это "полное право".

Напомним, 6 октября американский Институт изучения войны рассказал, что ракеты Tomahawk дают Украине стратегическое преимущество на поле боя: ВСУ могут существенно ослабить боевые возможности ВС РФ.

Президент России Владимир Путин 2 октября сообщил, что если Украина применит американские ракеты Tomahawk, то это будет означать "новый этап эскалации".