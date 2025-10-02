"Будем их сбивать": Путин рассказал, что произойдет, если Украина применит ракеты Tomahawk (видео)

Дальнобойные ракеты американского производства Tomahawk могут нанести ущерб российским оккупационным войскам, но противовоздушная оборона РФ якобы справится и с этим видом вооружения.

А вот применение этих ракет Украиной будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США, заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин.

"Могут ли Tomahawk нанести нам вред? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО. Нанесет ли это вред нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет", — сказал Путин.

Он пояснил, что применение ракет Tomahawk Украиной без прямого участия американских военнослужащих якобы невозможно.

"Это будет означать совершенно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами", — подчеркнул Путин.

При этом он подчеркнул, что восстановление полноформатных отношений с Вашингтоном отвечает интересам России.

Напомним, 1 октября издание The Wall Street Journal обнародовало материал, в котором говорится о том, что США планируют предоставить Украине разведданные для ударов вглубь РФ и рассматривают возможность поставки украинским военным ракет Tomahawk и Barracuda.

2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "должным образом" ответит на возможные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk из США.