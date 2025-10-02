"Будемо їх збивати": Путін розповів, що відбудеться, якщо Україна застосує ракети Tomahawk (відео)

Далекобійні ракети американського виробництва Tomahawk можуть завдати шкоди російським окупаційним військам, але протиповітряна оборона РФ нібито впорається і з цим видом озброєння.

А ось застосування цих ракет Україною означатиме якісно новий етап ескалації, зокрема у відносинах між Росією і США, заявив на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" президент Росії Володимир Путін.

"Чи можуть Tomahawk завдати нам шкоди? Можуть. Ми будемо їх збивати, будемо вдосконалювати свою систему ППО. Чи завдасть це шкоди нашим відносинам, в яких намітилось якесь світло в кінці тунелю? Звичайно, завдасть", — сказав Путін.

Він пояснив, що застосовування ракет Tomahawk Україною без прямої участі американських військовослужбовців нібито неможливе.

"Це означатиме абсолютно новий, якісно новий етап ескалації, в тому числі у відносинах між Росією і Сполученими Штатами", — наголосив Путін.

Водночас він підкреслив, що відновлення повноформатних відносин із Вашингтоном відповідає інтересам Росії.

Нагадаємо, 1 жовтня видання The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що США планують надати Україні розвіддані для ударів углиб РФ та розглядають можливість постачання українським військовим ракет Tomahawk і Barracuda.

2 жовтня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "належним чином" відповість на ймовірні постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk зі США.