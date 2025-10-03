Поставка Украине дальнобойных ракет "Томагавк" маловероятна, — Reuters

Предоставление Украине ракет большой дальности "Томагавк" может оказаться неосуществимым, поскольку имеющиеся запасы предназначены для армии США и других целей.

Эксперты, знакомые с использованием ракет "Томагавк" и их поставками, поставили под сомнение целесообразность предоставления этих крылатых ракет Украине, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что причиной нереалистичности передачи этих ракет Украине может быть тот факт, что имеющиеся запасы предназначены для ВМС США и других целей. Источники журналистов "усомнились в целесообразности" предоставления Киеву крылатых ракет, дальность полета которых составляет 2500 километров.

При этом предполагается, что Украина может получить другое вооружение с меньшей дальностью, сказано в материале.

Неназванный чиновник пояснил, что недостатка в этих ракетах у США нет. По его словам, в Вашингтоне могут разрешить европейским союзникам покупать другое оружие большой дальности и поставлять его Украине, однако передача именно "Томагавков" маловероятна.

Журналисты припомнили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что в Вашингтоне рассматривают просьбу Украины о поставках ракет Tomahawk. Также СМИ писали о том, что США будут делиться разведданными о целях в глубине России.

"Поставка ракет "Томагавк" Украине может значительно расширить ее ударные возможности, позволяя ей поражать цели в глубине российской территории, включая военные базы, логистические центры, аэродромы и командные центры, которые сейчас находятся за пределами досягаемости", — отметили авторы статьи.

Напомним, 2 октября Путин рассказал, что произойдет, если Украина применит ракеты Tomahawk.

1 октября издание The Wall Street Journal обнародовало материал, в котором говорится о том, что США планируют предоставить Украине разведданные для ударов вглубь РФ и рассматривают возможность поставки украинским военным ракет Tomahawk и Barracuda.