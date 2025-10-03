Постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк" малоймовірне, — Reuters

Надання Україні ракет великої дальності "Томагавк" може виявитися нездійсненним, оскільки наявні запаси призначені для армії США та інших цілей.

Експерти, обізнані з використання ракет "Томагавк" та їх постачанням, поставили під сумнів доцільність надання цих крилатих ракет Україні, пише Reuters із посиланням власні джерела.

Зазначається, що причиною нереалістичності передачі цих ракет Україні може бути той факт, що наявні запаси призначені для ВМС США та інших цілей. Джерела журналістів "засумнівалися в доцільності" надання Києву крилатих ракет, дальність польоту яких становить 2500 кілометрів.

Водночас передбачається, що Україна може отримати інше озброєння з меншою дальністю, сказано в матеріалі.

Неназваний чиновник пояснив, що нестачі цих ракет у США немає. За його словами, у Вашингтоні можуть дозволити європейським союзникам купувати іншу зброю великої дальності і постачати її Україні, проте передача саме "Томагавків" малоймовірна.

Журналісти пригадали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс говорив, що у Вашингтоні розглядають прохання України про постачання ракет Tomahawk. Також ЗМІ писали про те, що США ділитимуться розвідданими про цілі в глибині Росії.

"Постачання ракет "Томагавк" Україні може значно розширити її ударні можливості, даючи їй змогу вражати цілі в глибині російської території, включно з військовими базами, логістичними центрами, аеродромами та командними центрами, які наразі перебувають поза межами досяжності", — наголосили автори статті.

Нагадаємо, 2 жовтня Путін розповів, що відбудеться, якщо Україна застосує ракети Tomahawk.

1 жовтня видання The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що США планують надати Україні розвіддані для ударів углиб РФ та розглядають можливість постачання українським військовим ракет Tomahawk і Barracuda.