"Спочатку дадуть кілька штук": епопея з постачанням Tomahawk затягнеться на місяці, — нардеп

Народний депутат від "Слуги народу" і заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв попередив, що з постачанням американських далекобійних ракет Tomahawk "все буде не так швидко, як хотілося". Однак, з його слів, це — вже "реальний риск" на президента РФ Володимира Путіна.

Рішення президента США Дональда Трампа щодо постачання Україні Tomahawk — це в першу чергу засіб тиску на Путіна та намагагання змусити Росію до мирних переговорів. Лише в другу чергу йдеться про посилення військових спроможностей України. Однак "все буде не так швидко, як хотілося". Про це йдеться у публікації Чернєва у Facebook.

"Трамп не випадково сказав, що "майже" вирішив, що не хоче ескалації, і що хоче уточнити, як ці ракети будуть використовуватися. Тож етапи чітко визначені: можу передумати і не постачати, можу поставити, але не дозволити використовувати, можу дозволити використовувати лише по конкретних цілях і так далі", — пояснив політик.

Він уточнив, що на кожному етапі Путіну даватимуть можливість відступити й піти на перемовини. Тому, найімовірніше, постачання та використання ракет будуть "дуже поступовими".

"Спочатку ракети нам дадуть, але кілька штук, або пару десятків, але стріляти ними одразу не дозволять і подивляться за реакцією Кремля. Якщо реакції не буде — зможемо вдарити кількома по російському прикордонню", — спрогнозував Чернєв.

З його слів, якщо Путіна це не змусить піти на переговори, радіус застосування Tomahawk трохи збільшиться, а обсяг постачань зросте. По мірі того, як Кремль продовжуватиме ескалацію, радіус і обсяги будуть збільшуватись.

"І, нарешті, тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по Кремлю і безпосередньо по Путіну. Вся ця епопея може зайняти щонайменше кілька місяців. Але це вже реальний тиск і реальний аргумент", — додав нардеп.

Нагадаємо, в Axios передали, що у Києві не знають, яке рішення ухвалив президент США Дональд Трамп щодо Tomahawk. Джерело, близьке до уряду, розповіло ЗМІ, що останніми тижнями представники Білого дому стурбовані тим, чи зможе Вашингтон контролювати використання ракет Україною.

Народний депутат Юрій Камельчук також вважає, що рішення про постачання Tomahawk використовується як інструмент тиску на Росію і "означає загибель людей". З його слів, Вашингтон може тягнути з цим "до останнього".