У Києві не знають, яке рішення Трамп ухвалив щодо ракет Tomahawk, — ЗМІ

Дональд Трамп уже заявив, що "нібито ухвалив рішення" щодо постачання ракет "Томагавк" в Україну, але повідомив, що хотів би знати, які цілі вражатимуть ці ракети великої дальності.

А тим часом неназваний український чиновник і джерело, близьке до українського уряду, заявили, що не знають, яке рішення ухвалив Трамп, повідомляє Axios.

Трамп не визначився з постачанням "Томагавків"

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що він "до певної міри ухвалив рішення" про продаж ракет великої дальності "Томагавк" країнам НАТО для їхніх поставок на Україну.

Україна стверджує, що Tomahawk дадуть їй можливість вражати військові цілі в глибині території Росії, що зі свого боку допоможе натиснути на Кремль і посадити Володимира Путіна за стіл переговорів.

Трампу поставили пряме запитання про постачання ракет.

"Стан справ: я, по суті, ухвалив рішення", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів в Овальному кабінеті, чи ухвалив він рішення щодо поставок Tomahawk в Україну.

Але заявив, що хоче знати, що українці планують робити з ракетами, перш ніж постачати їх.

"Куди вони їх відправляють, думаю, мені доведеться поставити це запитання. Я б поставив кілька запитань. Я не хочу бачити ескалацію", — сказав він, знову зазначивши, що війна в Україні б не почалася, якби він був президентом.

Невизначеність у питанні поставок Tomahawk підтвердили і в Києві. Джерело, близьке до українського уряду, повідомило, що останніми тижнями представники адміністрації Трампа висловлювали стурбованість щодо того, чи зможуть США контролювати використання ракет Україною після того, як їх куплять і оплатять країни НАТО.

Раніше, 3 жовтня Володимир Путін заявив, що постачання "Томагавків" в Україну стане "абсолютно новим, якісно новим етапом ескалації".

Він підкреслив, що Україна не може використовувати ракети без прямої участі США, що поставило б США і Росію в пряму конфронтацію і знищило б будь-який позитивний прогрес у відносинах між країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час їхньої зустрічі в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН минулого місяця звернувся до Трампа з проханням надати Києву ракети "Томагавк", які могли б дати Україні можливість завдавати ударів по території Росії.

Зеленський розповів у програмі "The Axios Show", що він просив Трампа надати додаткову систему озброєння, яка могла б змусити Путіна вступити в мирні переговори — можливо, навіть без того, щоб Україні довелося її застосовувати.

Український лідер не назвав цю систему озброєння у своєму інтерв'ю Axios, але заявив, що якби Росія дізналася, що вона є в України, то тиск з метою змусити її вести переговори значно зріс би.

Український чиновник та інше джерело, знайоме із зустріччю Трампа і Зеленського, підтвердили, що це був "Томагавк" — високоточна керована ракета великої дальності.

Нагадаємо, експерти, знайомі з використанням ракет "Томагавк" та їхніми поставками, поставили під сумнів доцільність надання цих крилатих ракет Україні.

А 1 жовтня видання The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, у якому йдеться про те, що США планують надати Україні розвіддані для ударів углиб РФ і розглядають можливість постачання українським військовим ракет Tomahawk і Barracuda.