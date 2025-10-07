В Киеве не знают, какое решение Трамп принял по ракетам Tomahawk, — СМИ

Дональд Трамп уже заявил, что "вроде как принял решение" о поставках ракет "Томагавк" в Украину, но сообщил, что хотел бы знать, какие цели будут поражать эти ракеты большой дальности.

Related video

А тем временем неназванный украинский чиновник и источник, близкий к украинскому правительству, заявили, что не знают, какое решение принял Трамп, сообщает Axios.

Трамп не определился с поставкой "Томагавков"

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он "в некотором роде принял решение" о продаже ракет большой дальности "Томагавк" странам НАТО для их поставок на Украину.

Украина утверждает, что Tomahawk дадут ей возможность поражать военные цели в глубине территории России, что в свою очередь поможет надавить на Кремль и усадить Владимира Путина за стол переговоров.

Трампу задали прямой вопрос о поставках ракет.

"Состояние дел: я, по сути, принял решение", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете, принял ли он решение о поставках Tomahawk в Украину.

Но заявил, что хочет знать, что украинцы планируют делать с ракетами, прежде чем поставлять их.

"Куда они их отправляют, думаю, мне придется задать этот вопрос. Я бы задал несколько вопросов. Я не хочу видеть эскалацию", — сказал он, снова отметив, что война в Украине бы не началась, будь он президентом.

Неопределенность в вопросе поставок Tomahawk подтвердили и в Киеве. Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что в последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после того, как их купят и оплатят страны НАТО.

Ранее, 3 октября Владимир Путин заявил, что поставка "Томагавков" в Украину станет "совершенно новым, качественно новым этапом эскалации".

Он подчеркнул, что Украина не может использовать ракеты без прямого участия США, что поставило бы США и Россию в прямую конфронтацию и уничтожило бы любой позитивный прогресс в отношениях между странами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время их встречи в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом месяце обратился к Трампу с просьбой предоставить Киеву ракеты "Томагавк", которые могли бы дать Украине возможность наносить удары по территории России.

Зеленский рассказал в программе "The Axios Show", что он просил Трампа предоставить дополнительную систему вооружения, которая могла бы заставить Путина вступить в мирные переговоры — возможно, даже без того, чтобы Украине пришлось ее применять.

Украинский лидер не назвал эту систему вооружения в своем интервью Axios, но заявил, что если бы Россия узнала, что она есть у Украины, то давление с целью заставить ее вести переговоры значительно возросло бы.

Украинский чиновник и другой источник, знакомый со встречей Трампа и Зеленского, подтвердили, что это был "Томагавк" — высокоточная управляемая ракета большой дальности.

Напомним, эксперты, знакомые с использованием ракет "Томагавк" и их поставками, поставили под сомнение целесообразность предоставления этих крылатых ракет Украине.

А 1 октября издание The Wall Street Journal обнародовало материал, в котором говорится о том, что США планируют предоставить Украине разведданные для ударов вглубь РФ и рассматривают возможность поставки украинским военным ракет Tomahawk и Barracuda.