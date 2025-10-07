"Військові дії зупиняться без них": Україні краще не отримувати Tomahawk, — Камельчук (відео)

Народний депутат Юрій Камельчук висловив думку, що Україні краще уникати потреби в отриманні американських крилатих ракет Tomahawk, якщо це можливо. Він зазначив, що рішення про їхнє надання нині використовують як інструмент тиску на Росію, і наголосив, що застосування таких систем призведе до додаткових людських втрат.

У ефірі Youtube-каналу "Суперпозиція" він повідомив, що питання передачі Tomahawk залишається відкритим і, на його думку, можливе відтягування рішення "до останнього", тож він вважає кращим варіант, коли б війна завершилася без потреби в цій зброї. Окрім цього, депутат підкреслив, що, попри відсутність симпатій до російських військових, слід враховувати масштабні наслідки для цивільного життя: будь-яке застосування далекобійної зброї, за його словами, означатиме "додаткові знищені людські життя", і якщо можна обійтися без цього — варто обирати такий шлях.

"Чи нададуть їх? Думаю, рішення тягнутимуть до останнього… Якби тільки не виникла така потреба й воєнні дії могли завершитися без них. Як не крути, у світовому контексті їхнє застосування означає загибель людей. Я не відчуваю співчуття до російських військових, але йдеться про додаткові знищені людські життя. Якщо можна обійтися без цього — краще так і зробити.", — висловив свою думку політик.

В інтерв’ю Камельчук також звернув увагу на обговорення вітчизняних розробок, зокрема ракети під назвою "Фламінго". За наведеними у виступі відомостями, цю систему порівнюють із Tomahawk за технічними характеристиками та вартістю; у розмові називалася орієнтовна ціна близько $500 тис. за одиницю, дальність понад 3 000 км, маса боєголовки близько 1 150 кг і низький профіль польоту (приблизно 50 м над землею). Та все ж, за його словами, для оцінки бойового потенціалу таких систем необхідні документальні підтвердження ефективності — фотo й відеодокази результатів застосування — і лише після цього можна робити висновки про їхню роль у зміні оперативної ситуації.

"Але якщо ми не зможемо їх використовувати — "Фламінго", нові модифікації, інші ракети ми починаємо робити більше. Будемо досягати цілей без спеціальних дозволів інших країн", — підкреслив він.

Він також заявив, що прагнення до перемир’я важливе, але для реального припинення обстрілів потрібні конкретні кроки з боку Росії — передусім припинення ударів по цивільній інфраструктурі та відведення військ. Посилення ППО й оперативна реалізація оборонних домовленостей зроблять повітряні удари безглуздими та створять умови для переговорів. Ба більше, за його словами, одностороннє припинення вогню можливе лише якщо Росія припинить обстріли; доки на українській території є російські військові цілі або триває постачання пального на бази в окупованих районах, операції зі знищення загроз продовжуватимуться.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що практично прийняв рішення щодо надання американських крилатих ракет Tomahawk Україні.

Натомість за інформацією ЗМІ, у Києві не знають, яке рішення Трамп ухвалив щодо ракет Tomahawk. Джерело, близьке до українського уряду, повідомило, що останніми тижнями представники адміністрації Трампа висловлювали стурбованість щодо того, чи зможуть США контролювати використання ракет Україною після того, як їх куплять і оплатять країни НАТО.