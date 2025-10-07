"Военные действия остановятся без них": Украине лучше не получать Tomahawk, — Камельчук (видео)

Народный депутат Юрий Камельчук высказал мнение, что Украине лучше избегать потребности в получении американских крылатых ракет Tomahawk, если это возможно. Он отметил, что решение об их предоставлении сейчас используется как инструмент давления на Россию, и подчеркнул, что применение таких систем приведет к дополнительным человеческим потерям.

В эфире Youtube-канала "Суперпозиция" он сообщил, что вопрос передачи Tomahawk остается открытым и, по его мнению, возможно оттягивание решения "до последнего", поэтому он считает лучшим вариант, когда бы война завершилась без необходимости в этом оружии. Кроме этого, депутат подчеркнул, что, несмотря на отсутствие симпатий к российским военным, следует учитывать масштабные последствия для гражданской жизни: любое применение дальнобойного оружия, по его словам, будет означать "дополнительные уничтоженные человеческие жизни", и если можно обойтись без этого — стоит выбирать такой путь.

"Предоставят ли их? Думаю, решение будут тянуть до последнего... Если бы только не возникла такая необходимость и военные действия могли завершиться без них. Как ни крути, в мировом контексте их применение означает гибель людей. Я не испытываю сочувствия к российским военным, но речь идет о дополнительных уничтоженных человеческих жизнях. Если можно обойтись без этого — лучше так и сделать.", — высказал свое мнение политик.

В интервью Камельчук также обратил внимание на обсуждение отечественных разработок, в частности ракеты под названием "Фламинго". По приведенным в выступлении сведениям, эта система сравнивается с Tomahawk по техническим характеристикам и стоимости; в разговоре называлась ориентировочная цена около $500 тыс. за единицу, дальность более 3 000 км, масса боеголовки около 1 150 кг и низкий профиль полета (около 50 м над землей). И все же, по его словам, для оценки боевого потенциала таких систем необходимы документальные подтверждения эффективности — фото и видеодоказательства результатов применения — и только после этого можно делать выводы об их роли в изменении оперативной ситуации.

"Но если мы не сможем их использовать — "Фламинго", новые модификации, другие ракеты мы начинаем делать больше. Будем достигать целей без специальных разрешений других стран", — подчеркнул он.

Он также заявил, что стремление к перемирию важно, но для реального прекращения обстрелов нужны конкретные шаги со стороны России — прежде всего прекращение ударов по гражданской инфраструктуре и отвод войск. Усиление ПВО и оперативная реализация оборонительных договоренностей сделают воздушные удары бессмысленными и создадут условия для переговоров. Более того, по его словам, одностороннее прекращение огня возможно только если Россия прекратит обстрелы; пока на украинской территории есть российские военные цели или продолжаются поставки топлива на базы в оккупированных районах, операции по уничтожению угроз будут продолжаться.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о предоставлении американских крылатых ракет Tomahawk Украине.

Зато по информации СМИ, в Киеве не знают, какое решение Трамп принял по ракетам Tomahawk. Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что в последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после того, как их купят и оплатят страны НАТО.