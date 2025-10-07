"Сначала дадут несколько штук": эпопея с поставками Tomahawk затянется на месяцы, — нардеп

Народный депутат от "Слуги народа" и заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев предупредил, что с поставкой американских дальнобойных ракет Tomahawk "все будет не так быстро, как хотелось". Однако, по его словам, это — уже "реальный риск" на президента РФ Владимира Путина.

Решение президента США Дональда Трампа о поставках Украине Tomahawk — это в первую очередь средство давления на Путина и попытки заставить Россию к мирным переговорам. Только во вторую очередь речь идет об усилении военных возможностей Украины. Однако "все будет не так быстро, как хотелось". Об этом говорится в публикации Чернева в Facebook.

"Трамп не случайно сказал, что "почти" решил, что не хочет эскалации, и что хочет уточнить, как эти ракеты будут использоваться. Поэтому этапы четко определены: могу передумать и не поставлять, могу поставить, но не позволить использовать, могу позволить использовать только по конкретным целям и так далее", — пояснил политик.

Он уточнил, что на каждом этапе Путину будут давать возможность отступить и пойти на переговоры. Поэтому, скорее всего, поставки и использование ракет будут "очень постепенными".

"Сначала ракеты нам дадут, но несколько штук, или пару десятков, но стрелять ими сразу не позволят и посмотрят за реакцией Кремля. Если реакции не будет — сможем ударить несколькими по российскому пограничью", — спрогнозировал Чернев.

По его словам, если Путина это не заставит пойти на переговоры, радиус применения Tomahawk немного увеличится, а объем поставок возрастет. По мере того, как Кремль будет продолжать эскалацию, радиус и объемы будут увеличиваться.

"И, наконец, только через некоторое время все ограничения будут сняты, кроме, возможно, ударов по Кремлю и непосредственно по Путину. Вся эта эпопея может занять минимум несколько месяцев. Но это уже реальное давление и реальный аргумент", — добавил нардеп.

Напомним, в Axios передали, что в Киеве не знают, какое решение принял президент США Дональд Трамп по Tomahawk. Источник, близкий к правительству, рассказал СМИ, что в последние недели представители Белого дома обеспокоены тем, сможет ли Вашингтон контролировать использование ракет Украиной.

Народный депутат Юрий Камельчук также считает, что решение о поставках Tomahawk используется как инструмент давления на Россию и "означает гибель людей". По его словам, Вашингтон может тянуть с этим "до последнего".