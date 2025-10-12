"Это оружие очень серьезное": Песков предупредил о рисках применения ракет Tomahawk против РФ

Москва выражает серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о возможных поставках Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Особенно Кремль акцентирует внимание на том, что в сторону РФ могут полететь ракеты в “ядерном исполнении”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину прокомментировал возможные поставки Украине американских тактических ракет средней дальности Tomahawk. По его словам, поставки этого вида вооружения ситуацию на фронтах якобы не изменят.

"Заявления мы тщательно фиксируем. Тема "Томагавков" вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент Путин. Оружие это особенное — оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность оружия, серьезная. Но при этом оно не может изменить положение дел на фронтах", — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что в настоящий момент наблюдается рост напряженности с разных сторон, при этом Россия продолжает заявлять о готовности к мирному урегулированию украинского конфликта.

"Сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность. Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что и Трамп все таки говорит, что необходимо садиться за стол переговоров. Из это мы делаем выводы, что он все-таки сохраняет политическую волю, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле", — заявил Песков.

Во время беседы Зарубин задал вопрос о гипотетическом применении ракет Tomahawk по территории России, включая их возможную ядерную модификацию (TLAM-N — ред).

"В момент запуска "Томагавка" Россия может подозревать, что это будет ракета в ядерном исполнении", — отметил журналист.

Песков напомнил, что ранее российские спецслужбы уже сообщали о рисках, связанных с так называемой "грязной бомбой".

"Вспомните сообщения наших специальных служб полтора-два года тому назад. По имеющейся информации, украинцы могут сделать так называемую грязную бомбу. И вот представьте себе ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Военные эксперты за океаном должны же это понимать", — ответил Песков.

Украина ожидает решение США по "Томагавкам"

Напомним, в начале октября 2025 года в США и Европе начали активно обсуждать возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Сообщалось, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает этот вопрос, однако решение пока не принято.

Затем поступили сведения о том, что Трамп "почти принял решение" по Tomahawk, но не хочет допустить эскалации в российско-украинской войне в связи с предоставлением нового оружия Киеву.

8 октября председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия "знакома с этим оружием" и "уничтожит пусковые установки и ракеты, если они появятся на Украине".