"Це зброя дуже серйозна": Пєсков попередив про ризики застосування ракет Tomahawk проти РФ

Москва висловлює серйозну стурбованість у зв'язку з повідомленнями про можливе постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk. Особливо Кремль акцентує на тому, що в бік РФ можуть полетіти ракети в "ядерному виконанні".

Related video

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю журналісту ВГТРК Павлу Зарубіну прокоментував можливі постачання Україні американських тактичних ракет середньої дальності Tomahawk. За його словами, поставки цього виду озброєння ситуацію на фронтах нібито не змінять.

"Заяви ми ретельно фіксуємо. Тема "Томагавків" викликає у нас крайню стурбованість, про це вже говорив президент Путін. Зброя ця особлива — вона може бути в без'ядерному, може бути в ядерному виконанні. Висока дальність зброї, серйозна. Але при цьому вона не може змінити стан справ на фронтах", — підкреслив Пєсков.

Представник Кремля додав, що зараз спостерігається зростання напруженості з різних сторін, водночас Росія продовжує заявляти про готовність до мирного врегулювання українського конфлікту.

"Зараз дійсно дуже драматичний момент з погляду того, що з усіх боків нагнітається напруженість. Російська сторона продовжує говорити про те, що ми готові до мирного врегулювання. І ми також чуємо, що і Трамп все-таки говорить, що необхідно сідати за стіл переговорів. З цього ми робимо висновки, що він усе-таки зберігає політичну волю, але європейці та київський режим демонструють абсолютне небажання щось робити в цьому руслі", — заявив Пєсков.

Важливо

Ракети Tomahawk для України: чи зможуть ЗСУ їх застосувати і чи долетять до заводу "Шахедів"

Під час бесіди Зарубін поставив запитання про гіпотетичне застосування ракет Tomahawk по території Росії, включно з їхньою можливою ядерною модифікацією (TLAM-N — ред).

"У момент запуску "Томагавка" Росія може підозрювати, що це буде ракета в ядерному виконанні", — зазначив журналіст.

Пєсков нагадав, що раніше російські спецслужби вже повідомляли про ризики, пов'язані з так званою "брудною бомбою".

"Згадайте повідомлення наших спеціальних служб півтора-два роки тому. За наявною інформацією, українці можуть зробити так звану брудну бомбу. І ось уявіть собі ракета з великим радіусом дії злітає і летить, і вона може бути в ядерному виконанні. Що думати Російській Федерації? Військові експерти за океаном повинні ж це розуміти", — відповів Пєсков.

Україна очікує рішення США щодо "Томагавків"

Нагадаємо, на початку жовтня 2025 року в США та Європі почали активно обговорювати можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. Повідомлялося, що адміністрація президента Дональда Трампа розглядає це питання, однак рішення поки що не ухвалено.

Потім надійшли відомості про те, що Трамп "майже ухвалив рішення" щодо Tomahawk, але не хоче допустити ескалації в російсько-українській війні у зв'язку з наданням нової зброї Києву.

8 жовтня голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що Росія "знайома з цією зброєю" і "знищить пускові установки та ракети, якщо вони з'являться в Україні".