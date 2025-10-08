Украина будет ожидать Tomahawk месяцами и вряд ли будет бить ими по Москве, — The Telegraph

Украина готовится к возможному получению американских крылатых ракет "Томагавк", однако их фактическое использование может быть отложено. По оценкам экспертов, сам факт поставки этих ракет уже создает мощный дипломатический рычаг влияния на Москву.

Как сообщает издание The Telegraph, поставки "Томагавков" могут длиться несколько месяцев, и даже если ракеты останутся на пусковых установках, это будет иметь значительный психологический и политический эффект. Один из представителей украинских структур национальной безопасности отметил, что сейчас рассматриваются различные сценарии сотрудничества с Вашингтоном — от частичной передачи вооружений до возможности их постепенного использования.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул, что готов поставлять Киеву оружие, но выразил обеспокоенность, чтобы ракеты большой дальности не привели к эскалации конфликта. Между тем российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые усилились накануне зимы, лишь подчеркнули актуальность вопроса о новых поставках вооружений.

В общем, в публикации отмечается, что дальность полета "Томагавков" достигает около 1600 миль, а их потенциальная способность нести ядерные боеголовки вызывает беспокойство в Москве. Президент России Владимир Путин уже предупредил Трампа, что такие действия могут окончательно подорвать отношения с Вашингтоном.

Кроме этого, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Егор Чернев пояснил, что передача ракет может осуществляться поэтапно — от ограниченного количества до полного снятия ограничений на использование. По его словам, на каждом из этапов Кремль получает шанс отойти от эскалации и вернуться к переговорам.

Кремль тем временем воздерживается от резких заявлений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает "более четких сигналов" от администрации США, назвав возможную поставку "серьезным шагом к эскалации".

Представители Белого дома пока не комментируют детали возможной сделки, а украинское посольство в Вашингтоне воздерживается от официальных заявлений.

