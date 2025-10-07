Tomahawk под надзором США: почему ВСУ будет сложно интегрировать пусковые установки, — аналитик

Президент Дональд Трамп дал понять, что Соединенные Штаты могут начать поставки крылатых ракет Tomahawk Украине, но под строгим контролем американских военных. Применение данного вида вооружения Силами обороны существенно может изменить характер войны, однако имеет ряд сложностей, в том числе технических.

Решение главы Белого дома представляет собой резкое изменение внешней политики Штатов и способен изменить оперативный баланс сил в европейском регионе, пишет редактор Army Recognition Ален Серве.

В материале отмечено, что передача "Томагавков", вероятнее всего, будет происходить в рамках совместного командования, при котором каждая пусковая операция останется под надзором США. Такая модель обеспечивает союзникам доступ к дальнобойному оружию без утраты американского контроля над процессом принятия решений.

Примечательно, что по запросу Army Recognition в Пентагоне отметили, что планировщики США и НАТО готовятся к интеграции пусковых платформ и процедуры координации огня. Также якобы ведутся работы по организации обучения украинских расчетов в рамках совместных испытаний и финальной сертификации.

Особенности применения в Украине

Развертывание в Украине крылатых ракет Tomahawk позволит ВСУ поражать российские плацдармы, авиабазы ​​и пункты управления глубоко в тылу. Однако на практике ключевой задачей станет интеграция пусковых систем, поскольку ракеты предназначены для вертикальных установок Mk 41 и морских платформ — эсминцев класса Arleigh Burke и крейсеров Ticonderoga.

В украинских условиях использование корабельных установок невозможно, поэтому США готовят адаптацию под мобильные наземные пусковые комплексы, созданные на основе морской технологии.

Ракетный комплекс (MRC) Typhon Фото: Gagadget

Ранее подобный принцип применялся в системе средней дальности MRC (Mid-Range Capability) армии США, которая использует элементы ракетного комплекса Typhon с ячейками для запуска ракет с суши. Ожидается, что для Украины будет создана гибридная наземная версия, управляемая через американскую систему целеуказания.

Таким образом, развертывание "Томагавков" на украинском театре откроет возможность точечных ударов по авиабазам, объектам Черноморского флота РФ в Крыму и ключевым маршрутам снабжения в оккупированных районах.

"С размещением этих ракет в Украине России придется действовать в условиях, где расстояние больше не гарантирует безопасность. Это изменение может привести к тактическим отступлениям и дорогостоящей передислокации критически важной военной инфраструктуры", — подытожил Серве.

Напомним, народный депутат Юрий Камельчук высказал мнение, что Украине лучше не иметь в своем распоряжении американских крылатых ракет Tomahawk. По его словам, самым приемлемым вариантом будет, когда война завершиться без необходимости в этом оружии.