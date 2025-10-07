Tomahawk під наглядом США: чому ЗСУ буде складно інтегрувати пускові установки, — аналітик

Президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що Сполучені Штати можуть почати постачання крилатих ракет Tomahawk Україні, але під суворим контролем американських військових. Застосування цього виду озброєння Силами оборони істотно може змінити характер війни, однак має низку складнощів, зокрема технічних.

Рішення глави Білого дому являє собою різку зміну зовнішньої політики Штатів і здатне змінити оперативний баланс сил у європейському регіоні, пише редактор Army Recognition Ален Серве.

У матеріалі зазначено, що передача "Томагавків", найімовірніше, відбуватиметься в рамках спільного командування, за якого кожна пускова операція залишиться під наглядом США. Така модель забезпечує союзникам доступ до далекобійної зброї без втрати американського контролю над процесом ухвалення рішень.

Примітно, що за запитом Army Recognition у Пентагоні зазначили, що планувальники США і НАТО готуються до інтеграції пускових платформ і процедури координації вогню. Також нібито ведуться роботи з організації навчання українських розрахунків у рамках спільних випробувань і фінальної сертифікації.

Особливості застосування в Україні

Розгортання в Україні крилатих ракет Tomahawk дасть змогу ЗСУ уражати російські плацдарми, авіабази та пункти управління глибоко в тилу. Однак на практиці ключовим завданням стане інтеграція пускових систем, оскільки ракети призначені для вертикальних установок Mk 41 і морських платформ — есмінців класу Arleigh Burke і крейсерів Ticonderoga.

В українських умовах використання корабельних установок неможливе, тому США готують адаптацію під мобільні наземні пускові комплекси, створені на основі морської технології.

Ракетний комплекс (MRC) Typhon Фото: Gagadget

Раніше подібний принцип застосовували в системі середньої дальності MRC (Mid-Range Capability) армії США, яка використовує елементи ракетного комплексу Typhon з осередками для запуску ракет із суші. Очікується, що для України буде створено гібридну наземну версію, керовану через американську систему цілевказівки.

Таким чином, розгортання "Томагавків" на українському театрі відкриє можливість точкових ударів по авіабазах, об'єктах Чорноморського флоту РФ у Криму і ключових маршрутах постачання в окупованих районах.

"З розміщенням цих ракет в Україні Росії доведеться діяти в умовах, де відстань більше не гарантує безпеку. Ця зміна може призвести до тактичних відступів і дорогої передислокації критично важливої військової інфраструктури", — підсумував Серве.

Нагадаємо, народний депутат Юрій Камельчук висловив думку, що Україні краще не мати у своєму розпорядженні американських крилатих ракет Tomahawk. За його словами, найприйнятнішим варіантом буде, коли війна завершитися без необхідності в цій зброї.