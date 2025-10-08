Україна очікуватиме Tomahawk місяцями та навряд битиме ними по Москві, — The Telegraph

Україна готується до можливого отримання американських крилатих ракет "Томагавк", однак їхнє фактичне використання може бути відкладене. За оцінками експертів, сам факт постачання цих ракет уже створює потужний дипломатичний важіль впливу на Москву.

Як повідомляє видання The Telegraph, постачання "Томагавків" може тривати кілька місяців, і навіть якщо ракети залишаться на пускових установках, це матиме значний психологічний і політичний ефект. Один із представників українських структур національної безпеки зазначив, що нині розглядаються різні сценарії співпраці з Вашингтоном — від часткової передачі озброєнь до можливості їх поступового використання.

Раніше президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий постачати Києву зброю, але висловив занепокоєння, аби ракети великої дальності не призвели до ескалації конфлікту. Тим часом російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, які посилилися напередодні зими, лише підкреслили нагальність питання про нові поставки озброєнь.

Загалом, у публікації зазначається, що дальність польоту "Томагавків" сягає близько 1600 миль, а їхня потенційна здатність нести ядерні боєголовки викликає занепокоєння в Москві. Президент Росії Володимир Путін уже попередив Трампа, що такі дії можуть остаточно підірвати відносини з Вашингтоном.

Окрім цього, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки Єгор Чернєв пояснив, що передача ракет може здійснюватися поетапно — від обмеженої кількості до повного зняття обмежень на використання. За його словами, на кожному з етапів Кремль отримує шанс відійти від ескалації й повернутися до переговорів.

Кремль тим часом утримується від різких заяв. Речник президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що Москва очікує на "чіткіші сигнали" від адміністрації США, назвавши можливе постачання "серйозним кроком до ескалації".

Представники Білого дому поки не коментують деталі можливої угоди, а українське посольство у Вашингтоні утримується від офіційних заяв.

