В США представили наземну установку X-MAV для ракет "Томагавк": що це означає для України (фото)

Американська компанія Oshkosh Defense представила нову сухопутну установку X-MAV. Цей багатоцільовий автомобіль може використовуватися для запуску крилатих ракет "Томагавк" великої дальності, які Україна хоче отримати від США.

Потенційні пускові установки для ракет "Томагавк" показали на виставці AUSA 2025 у Вашингтоні, повідомляє 13 жовтня видання Naval News. Компанія Oshkosh Defense представила сімейство багатоцільових автономних транспортних засобів (FMAV), до якого увійшли три автомобілі.

Найбільшою в сімействі FMAV є багатоцільова машина X-MAV, яка, за словами представників виробника, здатна підтримувати "майбутнє далекобійних боєприпасів". На виставці AUSA 2025 машину представили з чотирма ракетами Tomahawk. Журналісти зазначили, що це відповідає корисному навантаженню наземних ракетних пускових установок Typhon, які зазнають критики за недостатню мобільність.

X-MAV використовує нову систему запуску ракет Tomahawk Фото: Naval News

Що відомо про X-MAV

Автори матеріалу порівняли пускову установку від Oshkosh з сімейством Mark 41 VLS від Lockheed Martin. Зокрема можливість запуску Tomahawk з берега та в суворих умовах пропонують MRC та Mark 70, однак на відміну від них X-MAV не потребує трейлера для перевезення елементів VLS (установки вертикального пуску). Натомість в розробці використано нову систему запуску "Томагавків".

Оглядачі видання "Мілітарний" зазначили, що бойова машина побудована на шасі HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck) з колісною формулою 5×5. Її оснастили двомісною броньованою кабіною, а пускова установка з гідравлічним підйомом розрахована на чотири пускові модулі для крилатих ракет. На відміну від виробів Lockheed Martin, де комірки з контейнера підіймають у вертикальне положення, X-MAV пускає ракету під кутом. Також нова машина має значно компактнішу конструкцію, що прискорює перезаряджання, кращу мобільність, і її буде легше маскувати від ворожих ударів.

В "Мілітарному" також зауважили, що поява альтернативної для дефіцитних в армії США Typhon пускової платформи X-MAV підвищує шанси на передачу Україні ракет Tomahawk, для яких наразі немає сухопутних носіїв. За словами оглядачів, вже розроблену нову пускову установку потенційно можна буде швидше інтегрувати в Сили оборони України.

Крім пускової установки для "Томагавків", Oshkosh Defense представили середню M-MAV на базі середньої вантажівки FMTV A2, яка може стріляти всіма ракетами сімейства боєприпасів реактивних систем залпового вогню, включно з GMLRS, ER-GMLRS, PrSM і ATACMS, а також зброї типу Joint Reduced Range Rocket (JR3), що перебуває в розробці.

M-MAV може стріляти ракетами реактивних систем залпового вогню Фото: Naval News

Третій найлегший автомобіль з FMAV — L-MAV — може нести дрони Switchblade 600 та антидронову систему радіоелектронної боротьби BlueHalo Titan.

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що відправить Україні ракети Tomahawk, якщо війна "не буде врегульована".є

Президент України Володимир Зеленський в опублікованому 12 жовтня інтерв'ю розповів, куди битиме Україна "Томагавками", якщо отримає їх на озброєння.