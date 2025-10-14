Томагавк для України: які обмеження та переваги пускових установок Typhon (відео)

Сполучні Штати Америки можуть надати Україні ракети Томагавк та наземні пускові установки Typhon, пояснив воєнний експерт. При цьому варто пам'ятати, що таких установок існує до 10 і вони стрілять далеко не усіма типами ракет.

Related video

Перевага наземних пускових установок Typhon для ракет Томагавк полягає у тому, що їх можна легко відвести з точки пуску та замаскувати, сказав воєнний експерт Павло Нарожний в ефірі медіа NV. Якби Україна отримала можливість запускати ці ракети з морських платформ, то вони швидко були б знищені засобами ураження ЗС РФ.

Ракети Томагавк - коментар Нарожного див. з 15:17

Нарожний відповів на питання журналіста про шанси України на отримання ракет "Томагавк". На думку експерта, це дійсно може відбутись, оскільки про таку можливість говорять на офіційному рівні. При цьому він виділив проблеми з наземною пусковою установкою Typhon, яка мала б надійти у комплекті з ракетами. З'ясувалось, що пускова установка — це нова розробка, налаштована на пуск ракет останніх модифікацій — Block IV або Block V. Але не ясно, яку ж саме модифікацію можуть надати Україні, наголосив співрозмовник медіа.

Крім того, у наявності близько 10 комплексів Typhon, які належать морській піхоті США, зауважив Нарожний. З його слів, Пентагон раніше не сильно цікавився варіантами наземного пуску "Томагавка", оскільки має удосталь інших засобів.

"У всій армії США, якщо не помиляюсь, є приблизно до десяти таких наземних пускових установок. Тобто Сполучені Штати не приділяють цьому напрямку великої уваги, адже для них головну роль відіграє морська компонента", — пояснив він.

Експерт перелічив, які переваги мають наземні пускові установки для ракет "Томагавк". Зокрема, їх легко приховати, бо це не кораблі, які завжди на видноті. Ще дві переваги — мобільність та складність виявлення на суходолі.

"В Україні, по суті, немає жодних варіантів із морськими пусковими установками. Будь-який корабель, який мав би на борту "Томагавки", був би знищений — або авіацією ворога, або безпілотними катерами, або іншими засобами", — пролунало в ефірі.

Нарожний також торкнувся питання ефективності ракет "Томагавк" та альтернатив Typhon. На думку експерта західний засіб ураження завдасть серйозної шкоди РФ, оскільки найкращі російські системи ППО їх не збивають. Про це говорить, наприклад, удари "Томагавків" по військових об'єктах Сирії та Ірану: російські С-300 та С-300 нічого не перехопили, уточнив він. Щодо альтернативи Typhon, то експерт відзначив модульність установки, яку можна скласти під окремі потреби замовників.

Ракети Томагавк — деталі

Зазначимо, 14 жовтня медіа розповіли про появу нових можливостей для ракет Томагавк. З'ясувалось, що на збройній виставці AUSA 2025 показали машину X-MAV, яка здатна перевозити пускові установки. При цьому зауважується, що у неї немає недоліків комплексу Typhon, який мав проблеми з прохідністю на сипучому ґрунті, але є ті ж самі бойові характеристики — пуск чотирьох ракет з чотирьох направляючих.

Нагадуємо, медіа The Financial Times повідомило, яку кількість ракет "Томагавк" може отримати Україна і скільки в цілому засобів ураження такого типу є у США.