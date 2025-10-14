США обмежують постачання ракет "Томагавк" Україні: виділять лише кілька десятків, – FT

Вашингтон може надати Україні обмежену кількість крилатих ракет "Томагавк" — за оцінками експертів, від 20 до 50 одиниць. Одночасно вказують на наявні запаси і темпи виробництва у США, що обмежують потенційні поставки.

Як повідомляє Financial Times із посиланням на директора оборонної програми аналітичного центру Center for New American Security (CNAS) Стейсі Петтіджон, Вашингтон теоретично може виділити для України "від 20 до 50 ракет "Томагавк", але така кількість навряд чи змінить хід бойових дій.

За даними джерел, цитованих у матеріалах Reuters, у США загалом налічується близько 4 150 ракет "Томагавк", але частина запасів уже була використана — з приблизно 200 ракет, закуплених після 2022 року, понад 120 витрачено в операціях або навчаннях. У бюджеті Пентагону на 2026 рік закладено кошти на придбання 57 таких ракет. Ці фактори, стверджують співрозмовники агентства, обмежують можливість масових передач озброєнь Україні.

Офіційні та неофіційні джерела в США також зазначають, що значна частина існуючих запасів призначена для потреб Військово‑морських сил США та інших операцій. Крім того, виробництво "Томагавка" у останні роки коливалося в межах приблизно 55–90 ракет на рік, що ускладнює швидке поповнення запасів у разі широких передач.

У матеріалі Financial Times наводиться пряма цитата експертки CNAS: "Вашингтон може виділити для України від 20 до 50 ракет "Томагавк", що не вплине на динаміку війни", — повідомляє видання, посилаючись на Стейсі Петтіджон.

Джерела Reuters додають, що крилаті ракети "Томагавк" мають дальність близько 2 500 кілометрів (1 550 миль) і здатні завдавати ударів по великих відстанях; саме це посилює побоювання щодо ескалації конфлікту та викликає політичну та військову дискусію навколо можливих постачань. Російська сторона вже попереджала про наслідки таких передач.

Економічні дані дозволяють оцінити вартість програм закупівлі: за бюджетними даними, середня ціна однієї ракети для ВМС становить близько $1,3 мільйона доларів (приблизно 54 млн 156 тис. грн).

Представники Пентагону та інші співрозмовники зазначають, що замість "Томагавк" для Києва розглядають альтернативні системи далекої дії або можливість, щоб європейські партнери купували і передавали інші типи озброєнь. Також наголошується, що частина наявних запасів може бути зарезервована для інших театрів дій чи можливих операцій.

