США ограничивают поставки ракет "Томагавк" Украине: выделят лишь несколько десятков, — FT

Вашингтон может предоставить Украине ограниченное количество крылатых ракет "Томагавк" — по оценкам экспертов, от 20 до 50 единиц. Одновременно указывают на имеющиеся запасы и темпы производства в США, ограничивающие потенциальные поставки.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы аналитического центра Center for New American Security (CNAS) Стейси Петтиджон, Вашингтон теоретически может выделить для Украины "от 20 до 50 ракет "Томагавк", но такое количество вряд ли изменит ход боевых действий.

По данным источников, цитируемых в материалах Reuters, в США в целом насчитывается около 4 150 ракет "Томагавк", но часть запасов уже была использована — из примерно 200 ракет, закупленных после 2022 года, более 120 израсходованы в операциях или учениях. В бюджете Пентагона на 2026 год заложены средства на приобретение 57 таких ракет. Эти факторы, утверждают собеседники агентства, ограничивают возможность массовых передач вооружений Украине.

Официальные и неофициальные источники в США также отмечают, что значительная часть существующих запасов предназначена для нужд Военно-морских сил США и других операций. Кроме того, производство "Томагавка" в последние годы колебалось в пределах примерно 55-90 ракет в год, что затрудняет быстрое пополнение запасов в случае широких передач.

В материале Financial Times приводится прямая цитата эксперта CNAS: "Вашингтон может выделить для Украины от 20 до 50 ракет "Томагавк", что не повлияет на динамику войны", — сообщает издание, ссылаясь на Стейси Петтиджон.

Источники Reuters добавляют, что крылатые ракеты "Томагавк" имеют дальность около 2 500 километров (1 550 миль) и способны наносить удары по большим расстояниям; именно это усиливает опасения относительно эскалации конфликта и вызывает политическую и военную дискуссию вокруг возможных поставок. Российская сторона уже предупреждала о последствиях таких передач.

Экономические данные позволяют оценить стоимость программ закупки: по бюджетным данным, средняя цена одной ракеты для ВМС составляет около $1,3 миллиона долларов (примерно 54 млн 156 тыс. грн).

Представители Пентагона и другие собеседники отмечают, что вместо "Томагавков" для Киева рассматривают альтернативные системы дальнего действия или возможность, чтобы европейские партнеры покупали и передавали другие типы вооружений. Также отмечается, что часть имеющихся запасов может быть зарезервирована для других театров действий или возможных операций.

