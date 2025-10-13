Давление "Томагавками": насколько Путин на самом деле боится ракет Трампа в Украине

В Киеве, Вашингтоне на Москве активно обсуждают вероятную передачу Соединенными Штатами Украине дальнобойных крылатых ракет Томагавк. Действительно ли этот вид вооружения, как уверяют на Банковой, может заставить Путина прекратить полномасштабную войну, выяснял Фокус.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Российская Федерация боится возможной передачи Украине американских ракет Tomahawk. Такое мнение президент высказал в своем традиционном видеообращении 12 октября. В частности, отметив, что второй раз за два дня, в воскресенье, имел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, глава государства констатировал: "Сейчас происходит детальное сотрудничество с Америкой, чтобы усилить украинскую ПВО и все наши возможности защиты: "патриоты" прежде всего, другие системы, также наши активные действия, нашу дальнобойность. Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки". Это сигнал, что именно такое давление может сработать для установления мира".

Как у Путина реагируют на возможность получения Киевом ракет Tomahawk

Накануне путинский спикер Песков заявил, что у Москвы вызывает "особое беспокойство" возможность поставок США дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Он добавил, что сейчас заявлений о ракетах Tomahawk звучит много и в Кремле их тщательно фиксируют.

"Это оружие особое, оно может быть в безъядерном, может быть и в ядерном исполнении, высокая дальность оружия серьезная, но это оружие не может изменить положение дел на фронтах. Вообще, сейчас переживаем драматический момент, поскольку со всех сторон нагнетается напряженность. Между тем российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию, и мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров, и из этого мы делаем вывод, что он все-таки сохраняет политическую волю. Но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле", — констатировал спикер главы Кремля.

Тем временем, отправляясь с визитом на Ближний Восток в понедельник, 13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована. "Украина очень нуждается в ракетах Patriot. Они хотели бы также получить и ракеты Tomahawk, которые являются невероятным и очень мощным оружием. Но я могу поговорить с ним (Путиным — Фокус) и я могу сказать: "Послушай, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им (Украине — Фокус) Tomahawk". Я могу так сказать... Откровенно говоря, России это не нужно".

Кроме того, Дональд Трамп, назвав украинцев "очень хорошими бойцами", констатировал, что Путин "выглядел бы просто замечательно", если бы решил вопрос мирного урегулирования. "А если он этого не сделает, то для него это плохо закончится", — акцентировал глава Белого дома.

Какую роль играет фактор предоставления Киеву Tomahawk в мирном процессе

Политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом обращает внимание на то, что россияне комментируют тему Tomahawk не столь реакционно, как в истории с немецкими Taurus, когда звучали угрозы атаковать Берлин и тому подобное.

"Россияне действительно боятся "Томагавков" и в нынешней ситуации есть понимание, что Трамп таки действительно может принять решение о передаче этого вида ракет Украине. Именно поэтому со стороны россиян наблюдается попытка максимально срезать острые углы. Но на самом деле одни только "Томагавки" не является тем оружием, которое может кардинально изменить игру", — отмечает эксперт.

Подчеркнув, что сейчас происходит ряд событий, которые в совокупности могут сделать перелом в российско-украинской войне, политолог констатировал: "К таким событиям, в частности, можно отнести атаки обеих сторон по критической инфраструктуре. Украина сосредотачивается на атаках по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ, россияне взамен бьют по нашей энергетике, нефтедобыче и железной дороге. Кроме того, сейчас мы наблюдаем грубый ядерный шантаж, который осуществляется Российской Федерацией на ЗАЭС, где уже более трех недель продолжается блэкаут. Это все делается не только для создания условий для подключения ЗАЭС к российской сети. Это — демонстрация мышц со стороны Кремля".

В то же время, отмечает Игорь Чаленко, активные разговоры о Tomahawk, являются свидетельством того, что Киев не лишат поддержки в дальнейшем, а война на истощение не даст Москве позитива и приоритета, поэтому нужно будет садиться за стол переговоров по установлению мира.

"Ну, и кроме всего прочего, Дональд Трамп сейчас всячески пытается укрепиться в роли мирового миротворца, поэтому это подпитывает его интерес. Правда, в эту миротворческую канву не вписывается активизация между Афганистаном и Пакистаном, ну, но будем считать это неким сбоем в матрице. Так или иначе, но я думаю, что сейчас создаются условия, при которых Путин мог бы сесть за стол переговоров. Сядет ли он в конце концов — вопрос, поскольку на данном этапе россияне убеждены, что их ультимативные требования о прекращении войны вполне могут стать реальностью".

Кстати, если говорить о реальности, то эксперт не исключает, что дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk уже есть в активе Украины: "Откровенно говоря, я не удивлюсь, что "Томагавки" уже переданы нашему государству и просто ждут своего подходящего времени".

Каким образом "Томагавки" могут повлиять на дальнейший ход войны

Весьма и весьма символической считает "Томагавк-игру" против Москвы политолог Олег Постернак. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт акцентирует:"Российско-украинская война уже достаточно давно перешла, в том числе на психологически-информационный уровень и сейчас частью именно этого уровня является история с Томагавками, ведь любой военный эксперт подтвердит, что "Томагавк" существенно не изменит ситуацию на линии фронта. При этом зону поражения военных и военно-промышленных объектов на территории РФ значительно расширит. "Томагавки", кстати, могут достать и до столицы Российской Федерации. Для Путина это будет признаком потери контроля над ситуацией, полный демонтаж системы сдерживания Киева и его западных союзников, а также унижение, потому что Украина будет обладать ведущим натовским вооружением и продолжать оказывать яростное сопротивление, фанатично защищая себя".

Чисто на психологическом и информационном уровнях, подчеркивает Олег Постернак, история с Томагавками для Путина "является зоной поражения, унижения и обстоятельств, которые могут крайне негативно сказаться на его репутации в глазах элиты".

"Именно поэтому Трамп сейчас пытается создать из "Томагавков" инструмент стратегического сдерживания РФ с тем, чтобы Россия в дальнейшем не расширяла зону боевых действий на энергетические и другие гражданские объекты Украины. Я не уверен, что эта история в конце концов сработает, хотя Песков и сам Путин назвали кейс Tomahawk красной линией. Однако ключевой вопрос будет заключаться в том, как на следующем уровне эскалации ответит Россия. Расширение зоны поражения в Украине вряд ли сможет перекрыть психологический шлейф от решения о передаче "Томагавков" Украине. Поэтому Москва должна будет совершить определенные действия против западных стран, а это и расширение диверсионных операций, и новые беспилотники над территорией стран-членов НАТО и т.д.", — отмечает политолог.

При таких условиях, убежден Олег Постернак, Запад должен отдавать себе отчет о своем вероятном большем вовлечении в российско-украинскую войну. И это привлечение, говорит эксперт, крайне выгодно для Украины по многим причинам, начиная с совместных протоколов, заканчивая закрытием неба и сбиванием российского ракетно-дронового железа. Кроме того, резюмирует политолог, большее привлечение Запада крайне важно с точки зрения истощения и ослабления России в далекой перспективе.