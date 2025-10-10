Мертвый мир и стол от Трампа: когда возобновятся переговоры о прекращении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявляет, что Киев и Москва вскоре сядут за стол переговоров с тем, чтобы обсудить условия прекращения полномасштабной войны. Когда в конце концов "разморозится" мирный процесс, и выгодно ли это Украине, выяснял Фокус.

Во время совместной пресс-конференции Дональда Трампа с президентом Финляндии Александром Стуббом в четверг, 9 октября у главы Белого дома поинтересовались, будет ли он усиливать давление на Россию для достижения мирного соглашения.

"Да, мы усиливаем давление. Мы вместе движемся вперед. Мы все активизируемся. НАТО показало себя прекрасно. Это ужасная война. Она хуже, чем Вторая мировая война. Вы смотрите на людей, которых убивают... Это Россия, Украина. Я думаю, мы это тоже сделаем. Есть много причин для них это сделать. И я думаю, они скоро придут и сядут за стол переговоров", — подчеркнул президент США.

Какие позиции по мирным переговорам занимают на Банковой и в Кремле

В то же время в России за прошедшие сутки успели заявить, что импульс относительно переговоров по завершению войны после саммита Трампа и Путина на Аляске иссяк — и опровергнуть это. В частности, накануне заместитель главы росМИД Сергей Рябков заявил следующее: "К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников "войны до последнего украинца", прежде всего среди европейцев, оказался в значительной степени исчерпанным".

Вскоре после этого путинский помощник Юрий Ушаков подчеркнул: "Какие-то там заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает или импульс исчерпан — это высказывание абсолютно ложное". Ушаков добавил, что между российскими и американскими представителями якобы постоянно происходят контакты "на основе договоренностей и пониманий, которые были сформулированы непосредственно перед встречей на Аляске и во время этой встречи".

Как известно, после встречи на Аляске 15 августа Трамп начал все чаще публично критиковать Россию и персонально Путина за нежелание продвигаться по пути мирного урегулирования, а после недавних переговоров с Владимиром Зеленским президент США даже сказал, что верит в способность Киева вернуть оккупированные РФ территории, в том числе Крым.

Пока российские чиновники выясняют, исчез переговорный "импульс" или нет, президент Зеленский анонсировал визит на следующей неделе в Соединенные Штаты украинской делегации во главе с премьером Юлией Свириденко и руководителем ОП Андреем Ермаком.

"Темы переговоров: ПВО, энергетика, санкционные шаги, переговорный трек. Вопрос замороженных активов из США также будет обсуждаться. Дональд Трамп хочет, чтобы мы были за столом переговоров. Я считаю, что это была его цель с самого начала. Мы благодарны за это. Я думаю, что наша встреча плюс реальные факты дают ему более широкое понимание, что россияне "продают" ему не то, что способны сделать. Очень важно, что сегодня на разных уровнях после нашей встречи происходит диалог и у нас теплые отношения", — резюмировал Владимир Зеленский.

Что должно предшествовать возобновлению мирно-переговорного процесса

Несколько странными считает крайние заявления президента США относительно мирно-переговорного процесса политолог Олег Лесной. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт констатировал: "Странной риторика Трампа представляется, прежде всего, потому, что в последнее время его линия в отношении Российской Федерации носила наступательный характер и указывала на то, что переговорный процесс пока не ко времени, поскольку на информационном уровне идет принуждение РФ к смягчению своей позиции. Наряду с тем, если посмотреть, что вытворяет Россия [взять хотя бы ночь на 10 октября, когда атаковали энергообъекты, из-за чего пришлось вводить графики отключения света, — Ред.], то мы увидим, что Москва не меняет своего поведения ни на фронте, ни в отношении гражданских. То есть, Россия и дальше гнет свое".

В данном контексте эксперт напомнил "очень внятную вещь", которую в свое время озвучил госсекретарь США: "Марко Рубио, в частности, отмечал, что результативные переговоры возможны только тогда, когда стороны будут примерно одинаково видеть механизмы приостановления войны или ее полной остановки. Есть ли эта составляющая на сегодня? Нет, ее, по-моему, нет, поэтому переговорный процесс просто ради процесса — ну, знаете, это такая себе история ни о чем. Да, такой процесс может произойти, если Трамп будет настаивать, чтобы обе стороны сели за стол — Украина всегда поддерживает его инициативы. Зато российская сторона в основном отклоняет эти инициативы, но делает это косвенно, или имитируя мирный процесс, или переводя его в другое русло, где благополучно топит".

Между тем сейчас, считает политолог, России выгодно подыграть Трампу, "поскольку ей очень не нравятся заявления о "Томагавках" для Украины и она хотела бы снова имитировать условную добрую волю и направить какую-то делегацию для дальнейшего общения".

"Остановит ли это войну? Вряд ли. Затянет ли это время? Да, потому что мы эту песню слышим уже около девяти месяцев, но стоим на месте. Таким образом, нам выгодно, чтобы восстановление мирно-переговорного процесса произошло так, как говорил неоднократно наш президент и Трамп ему вторил: "Мир через силу". То есть, если это будет переговорный процесс с принужденной РФ, то нам он выгоден. В случае же, если это опять про сесть и поговорить... Конечно, мы от этого не откажемся, но результативность будет нулевой", — говорит Олег Лесной.

По его убеждению, важно, чтобы непосредственно перед "перезагрузкой" переговорного процесса состоялось несколько мероприятий, которые заставят Россию слушать, слышать и реагировать. К таким мерам политолог относит передачу западного оружия, разрешение этим оружием бить вглубь Российской Федерации, причем без всяких ограничений.

"Важно, чтобы мы тоже могли капитально "тушить", в том числе их энергетику", — резюмирует эксперт.

Какую игру затеял Дональд Трамп в отношении Кремля

В то же время исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом отмечает: "Сейчас есть информация, что Соединенные Штаты неофициально вернулись к своему требованию о том, что перед переговорным стартом должно быть полное и безусловное прекращение огня. Возможно, именно с этим связаны свежие заявления российских чиновников о переговорных "импульсах". Зато мы видим, что США активно включились в игру вокруг "Томагавков". Это очень важный момент. Несмотря на то, что непонятно, получит Украина этот вид ракет или нет, но таким образом Вашингтон демонстрирует готовность к эскалационной игре, и в Москве на это активно реагируют".

В общем, свежие заявления Дональда Трампа, по мнению политолога, могут быть связаны с его надеждами относительно переговоров с Си Цзиньпином, поскольку в Соединенных Штатах "уже окончательно выветрились иллюзии относительно возможности договориться с Путиным".

Кроме того, эксперт отмечает, что сейчас значительно ослабли позиции спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, которого по слухам, до наступления 2026 года могут отправить в отставку. Зато, акцентирует Александр Леонов, усиливаются позиции "настроенных антироссийски" Марко Рубио и министра финансов США Скотта Бессента, а также вице-президента Джей Ди Венса.

Особое внимание эксперт обращает на существенный рост количества американцев (особенно среди сторонников Республиканской партии), которые поддерживают предоставление Украине военной помощи. Это, считает Александр Леонов, означает, что у президента США пока небольшое поле для маневра, чтобы продолжать договариваться с Путиным. Скорее всего, прогнозирует эксперт, Дональд Трамп таки предпримет попытку договориться с Китаем "через голову" России. Собственно, именно с надеждой Трампа на Пекин, который может реально надавить на РФ, отмечает политолог, и могут быть связаны крайние заявления главы Белого дома относительно перспектив окончания российско-украинской войны.