Хитрые маневры или откровенная игра: почему на самом деле Трамп поддержал Украину в войне с РФ

Лояльные к Украине свежие заявления Дональда Трампа стали следствием незначительных военных достижений России и убеждения со стороны его советников с одной стороны и президента Зеленского с другой, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Насколько долговременной может быть нынешняя линия главы Белого дома, выяснял Фокус.

По информации WSJ, в последнее время Дональд Трамп, готовясь к встрече с Владимиром Зеленским, общался преимущественно с теми представителями своей администрации, "которые давно настаивают на более жесткой позиции в отношении Российской Федерации". В их числе издание называет спецпосланника президента США Кита Келлога, а также нового посла Соединенных Штатов в ООН Майка Волца, которые рассказали Трампу, что "Россия за последние годы достигла незначительного прогресса" на поле боя.

Кроме того, осведомленные собеседники The Wall Street Journal отмечают, что глава Белого дома узнал, что Украина запланировала наступление, "которое потребует поддержки разведки США". Также источники WSJ упоминают среди факторов изменения риторики американского лидера тактику президента Зеленского после скандальной встречи в Овальном кабинете — в частности неоднократную публичную благодарность Трампу за его "мирные" усилия. Как известно, накануне президент США неожиданно высказал предположение, что Украина может вернуть захваченные Россией территории и даже "пойти дальше".

В то же время о том, что Трамп считает войну "плохой для России" рассказал в среду, 24 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Он (Трамп — Фокус) крайне чутко реагирует на реальную ситуацию. А реальная ситуация такова, что мы провели чрезвычайно добросовестные переговоры как с россиянами, так и с украинцами. И я считаю, что президент сейчас становится невероятно нетерпеливым к россиянам, потому что он не чувствует, что они делают достаточно для окончания войны", — подчеркнул Вэнс. Он также добавил, что громкое сообщение Трампа в соцсетях относительно российско-украинской войны — это не изменение позиции, а "признание реальности на месте". "Если россияне откажутся вести переговоры в духе доброй воли, я думаю, это будет очень-очень плохо для их страны. Это президент четко дал понять", — подытожил Ди Вэнс.

Между тем государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду, 24 сентября передал призыв президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, "чтобы Москва сделала существенные шаги для длительного урегулирования войны между Россией и Украиной".

Зачем Трамп в вопросе войны в Украине отошел на поле для гольфа

По убеждению политолога Алексея Якубина, оценивая те или иные заявления американского президента, крайне важно не впадать в эмоциональные качели. "Мы уже неоднократно наблюдали за тем, когда в один момент Трампа обвиняли в пророссийскости и наоборот — аплодировали ему за поддержку. Поэтому в нынешней ситуации важно не впадать в крайности, которые, на мой взгляд, неуместны. Как по мне, Трамп в целом использует публичную риторику в качестве воздействия на стороны определенными стимулами, чтобы побудить их к уступчивости. Поэтому новой риторикой Трампа не стоит очаровываться, предполагая, что президент США теперь будет действовать в таком ключе", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Подчеркнув, что несмотря на важность заявлений Трампа, гораздо важнее конкретные действия, эксперт добавил: "А по действиям мы увидели, что в рамках ООН уже после заявления Трампа о вероятном возвращении Украины к границам 1991 года, США не поддержали совместное заявление Киева и евро союзников по агрессии РФ. Таким образом Трамп в публичной плоскости смещает акценты для того, чтобы влиять на одну или другую сторону. Сейчас он, похоже, недоволен неуступчивостью России. Но в то же время Трамп, который считает себя суперпереговорщиком, а затем не может признавать собственные ошибки, пока решил остаться, используя его метафору, на поле игры в гольф. То есть, он как бы немного отходит в сторону и наблюдает, как в дальнейшем будет развиваться ситуация".

В общем, считает Алексей Якубин, президент США не выйдет за пределы условного поля для гольфа, но тем не менее, несколько дистанцируется.

"Трамп сейчас, грубо говоря, сидит и ждет, пока одна из сторон обратится к нему, выразив готовность к компромиссам. Насколько я понимаю, Трамп сейчас ожидает, что такой шаг сделает Россия. Собственно, в этом контексте вероятно и планируется очередной визит Виткоффа в Москву. Плюс, есть расчет на то, что на РФ может повлиять Китай, ведь в течение последней недели мы увидели определенное потепление между Трампом и Си Цзиньпинем от позиции которого тоже многое будет зависеть", — заключает эксперт.

Действительно ли изменение риторики Трампа напрямую связано с Китаем

В то же время политолог, партнер агентства по правительственным связям и коммуникациям Good Politics Максим Джигун в разговоре с Фокусом акцентирует: "Я считаю, что по одному заявлению или сообщению в соцсетях трудно говорить о системном изменении риторики Трампа, поскольку мы знаем способности президента США озвучивать разные позиции по одной ситуации в течение нескольких дней. Но в том, что такие заявления озвучены Трампом неслучайно, у меня не вызывает никакого сомнения. Трамп не озвучивал бы такие вещи, если бы это предварительно не циркулировалось бы в его окружении и он не имел оснований считать, что Россия является бумажным тигром и так далее".

Между тем, "учитывая те облазни", которые Трамп поймал от Путина за последние раунды коммуникаций, замечает политолог, в ближайшее время Трамп вряд ли изменит риторику в отношении РФ.

"В целом, я на самом деле связываю обострение критики России со стороны Трампа и откровенной поддержки им Украины с тем, что уже в конце следующего месяца у Трампа есть реальный шанс пообщаться с Си Цзиньпинем на полях саммита APEC в Южной Корее. Ехать туда, зная, что даже не Китай, а его верный вассал под названием Россия, смогла обмануть и обыграть президента США, заставив верить во всякий бред, было бы контрпродуктивно. А теперь, когда Трамп "наезжает" на РФ на фоне подготовки к встрече с китайским визави, более-менее можно выйти на системную позицию и по российско-украинской войне, и по роли РФ на карте мира в целом", — аргументирует Максим Джигун.

Так или иначе, но кроме слов, гораздо важнее поступки, отмечает политолог и резюмирует: "Если мы увидим, что НАТО получит возможность закупать у США значительно большие пакеты вооружений, чем сейчас, или если мы увидим номенклатуру оружия, которой не видели раньше, тогда можно будет говорить, что Трамп, так сказать, наш в доску и что мы избежали худшего сценария из всех, когда Америка лишь молчаливо позволяет России продолжать террористические атаки на Украину, забирая наши земли и человеческие жизни".

Зачем Трампу пауза в вопросе прекращения войны в Украине

Комментируя Фокусу новые заявления Трампа, Джей Ди Венса и других высокопоставленных чиновников США относительно российско-украинской войны, кандидат политических наук Алексей Буряченко отмечает следующее: "В данном случае я не согласен ни с теми, кто считает, что Трамп хочет "умыть руки" от процесса мирного урегулирования, ни с теми, кто утверждает, что президент США теперь будет другом Украины и будет помогать ей победить в войне с РФ. По моему мнению, Трамп берет паузу, попутно нанося политическую пощечину Путину, после того, как он не пошел ни на двусторонние переговоры с Зеленским, ни на трехсторонние с участием главы Белого дома. Трамп лично такие переговоры анонсировал и в результате Путин в очередной раз выставил его дураком".

Учитывая ситуацию, и учитывая то, что уже весной 2026-го у Трампа будут довыборы в Конгресс, говорит аналитик, президент США не собирается оставаться в роли дурака, а затем пытается играть хитрее. "То есть Трамп, продолжит быть так называемым миротворцем, но с паузой в 30 дней, о которой он на днях сказал журналистам", — отмечает Алексей Буряченко.

Эксперт прогнозирует, что Дональд Трамп не откажется от роли модератора, а паузу в тридцать дней взял с тем, чтобы Европа могла синхронизировать санкционные пакеты, а также чтобы были приняты решения по замороженным российским активам и тому подобное. Эти шаги, считает Алексей Буряченко, по расчету Трампа, сделают Путина более сговорчивым, чем сейчас. Резюмируя, политолог акцентировал, что сейчас вместо того, чтобы "шарахаться из стороны в сторону" из-за тех или иных заявлений американского президента, следует внимательно смотреть за его действиями, которые и будут ключевым ответом на все вопросы по российско-украинской войне.