Неожиданный Трамп — заметки о встрече Трампа и Зеленского

Related video

Такой позитивной риторики в отношении Украины мы со стороны Трампа еще никогда не слышали. Достаточно сравнить "у вас нет козырей" и "Украина может вернуть всю свою территорию в первоначальном виде". Какой огромный эмоционально-политический разрыв между атмосферой и заявлениями на встрече в Овальном кабинете Белого Дома 28 февраля 2025 года и на переговорах Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи ООН. А прошло всего полгода. Какой-то неожиданный Трамп нам появился в Нью-Йорке. Некоторые американские СМИ уже пишут, что Трамп кардинально изменил свою позицию по войне в Украине. Пока не будем спешить с выводами. Трамп есть Трамп, и мы уже неоднократно видели перепады его настроений и политических позиций. Тем не менее очевидна положительная тенденция в отношении Президента США к Украине.

Что же случилось?

В первую очередь это результат системной работы Президента Зеленского, его Офиса и всей украинской дипломатии, которая работает на американском направлении. В подготовке этой встречи, кстати, участвовала и новый посол Украины в США Ольга Стефанишина. На положительный результат работали и наши друзья в окружении Трампа. Обращу внимание, что одна из первых встреч Зеленского в Нью-Йорке была с генералом Китом Келлогом. И это тоже была подготовка к встрече с Трампом. Нынешний разговор Трампа и Зеленского в Нью-Йорке — это уже пятая встреча президентов США и Украины за время второго президентства Трампа. Думаю, что в мире есть немного государственных лидеров, с которыми так часто встречался Трамп. Но для нас важно другое — эта регулярная и упорная работа все же дает свой результат. Пока этот результат ограниченный и предварительный, но позитивные изменения в позиции Трампа к Украине очевидны.

Важно

Позитив с нюансами: какие итоги встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

Но надо понимать, что нынешние проукраинские заявления Трампа это не просто эмоции. Трамп — хитрый и циничный политик. Вполне вероятно, что это тактический ход Президента США, своеобразный риторический способ воздействия на Путина. При этом он избегает антироссийской риторики и не дает обещаний об усилении санкционного давления на Россию. Сигнал, который он посылает Кремлю, достаточно прост: ваши экономические дела плохие, и даже ухудшаются; если вы не согласиться на реальные мирные переговоры о завершении войны в Украине, я могу помочь Европе и Украине в войне против России. Обратите внимание как написал Трамп в своей социальной сети: "При условии времени, терпения и финансовой поддержки Европы и особенно НАТО, восстановление границ, с которых началась эта война, вполне возможно". Он здесь не упоминает США, но намекает, что ход войны может и измениться. В данном случае нам не стоит вновь попадать в ловушку завышенных ожиданий от Трампа. Речь не идет о намерении Трампа изменить ход войны в пользу Украины, это скорее предупреждение путину и риторическое давление на Россию. Пока только риторическое, и этого может быть мало.

Но на болотах уже завыли. Поэтому сейчас надо смотреть, как ответит Путин. Вполне вероятно, что кроме демонстрации силы, Кремль вновь предложит новые псевдо-мирные инициативы и возобновление переговоров США и РФ на высшем уровне.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.