Позитив с нюансами: какие итоги встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

После встречи с президентом Зеленским Дональд Трамп вполне неожиданно заявил о том, что Украина способна вернуть все территории "и даже пойти дальше". Что еще проявили и скрыли переговоры украинского и американского лидеров, выяснял Фокус.

Вскоре после встречи с Владимиром Зеленским в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября, президент США заявил о том, что теперь верит в шансы Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ. В частности, в своей заметке в Truth Social Дональд Трамп отметил, что полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, и считает, что Киев при поддержке Европейского Союза (ЕС) имеет все возможности бороться и вернуть всю свою территорию "в первоначальном виде".

"Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы нет? Россия уже три с половиной года бесцельно ведет войну, которую настоящая военная мощь могла бы выиграть менее чем за неделю и это делает Россию похожей на колосса на глиняных ногах. Украина сможет вернуть свою страну и, кто знает, может, даже пойти дальше", — подчеркнул глава Белого дома.

Он также отметил, что РФ в целом и Путин в частности "находятся в больших экономических трудностях", поэтому для Украины "сейчас самое время действовать". В то же время Трамп пожелал и Киеву, и Москве "всего наилучшего". "Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО мог делать с ним все, что пожелает. Удачи всем!" — подытожил хозяин Овального кабинета.

Между тем непосредственно перед встречей с Владимиром Зеленским американский президент признал, что пока не готов говорить о гарантиях безопасности США для Украины, а о доверии к Путину скажет "через месяц".

Зато Владимир Зеленский по итогам закрытой встречи с американским визави, констатировал следующее: "У нас была продуктивная встреча с Дональдом Трампом на полях ГА ООН, и я благодарен президенту Трампу за эту возможность. Также искренне ценю то, что первые леди наших стран — Мелания Трамп и Елена Зеленская, встретились, чтобы обсудить судьбу украинских детей, которых похитила Россия".

Выразив благодарность Трампу "за сильное сотрудничество с Соединенными Штатами", Зеленский подытожил: "Господин президент четко понимает ситуацию и хорошо осведомлен обо всех аспектах этой войны. Мы высоко ценим его решимость помочь завершить эту войну".

О чем свидетельствуют календарные игры Дональда Трампа

Анализируя в разговоре с Фокусом новую встречу президентов Зеленского и Трампа, политолог Олег Лесной отмечает: "Начну с конца, а именно с пост переговорного поста Трампа по российско-украинской войне, который очень многим в экспертной среде понравился. Действительно, эволюция Трампа в отношении Украины в словесном измерении вдохновляет, но единственный минус, как по мне, заключается в том, что все эти заявления не подкрепляются никакими действиями. Исключение — поставки оружия Украине через НАТО: здесь все четко и недвусмысленно. А вот по остальному — сплошные вопросы и пробелы. Например, санкционный момент все еще остается "подвешенным", поскольку, по словам Трампа, первый шаг должна сделать Европа. Знаете, это напоминает мне историю с невесткой, которая во всем всегда виновата и это свидетельство неготовности Трампа прибегать к давлению на РФ в режиме адских санкций".

По мнению эксперта, пока ощутимым минусом является отсутствие в риторике президента Трампа каких-либо дефиниций относительно гарантий безопасности для Украины.

"Я все же рассчитывал, что Трамп хотя бы на словах что-то скажет о гарантиях, но нет, мы до сих пор работаем над формами. Зато Трамп снова прибегнул к календарным играм, взяв месяц на то, чтобы подумать, доверять ему Путину или нет. Этот дедлайн, или, как сейчас, модно говорить по-украински — крайдата — снова возвращает нас в реальность, которая выглядит следующим образом: Трамп нерешительный по отношению к Путину. Таким образом Трамп дает Путину время для того, чтобы либо показать свои козырные карты, либо устать и согласиться на предметный и более-менее конкретный диалог по установлению мира. А вообще отсрочки Трампа в отношении Путина уже носят хронический характер", — отмечает Олег Лесной.

В целом, по мнению политолога, нью-йоркская встреча лидеров Украины и США является положительно-результативной с точки зрения ощутимого изменения в риторике американского лидера. Вместе с тем, добавляет эксперт, добрым словом нельзя сбить дрон или же ракету, намекая на дефицит конкретных шагов и решений по российско-украинской войне со стороны главы Белого дома.

Действительно ли Трамп будет дрейфовать в сторону давления на Россию

Исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, комментируя Фокусу итоги встречи по линии Зеленский-Трамп, отмечает: "Заявления Трампа после его встречи с украинским президентом несколько вдохновили, поскольку он вышел с определенным изменением позиции относительно того, что Украина может вернуть свои территории. Ранее Трамп наоборот утверждал, что Киев должен пойти на территориальные уступки стране-агрессору. В целом, все было бы хорошо, но мы неоднократно видели, как Трамп сегодня говорит одно, а завтра — другое и часто диаметрально противоположное. По моему мнению, в дальнейшем многое будет зависеть от того, каким образом пройдут его переговоры с Китаем".

Эксперт считает, что новый месячный срок Трампа в отношении Путина как раз связан с консультациями с китайской стороной.

"Таким образом, еще как минимум месяц мы будем ждать тех или иных решений со стороны Белого дома. Кстати, разнобой в подходах по сбиванию российских самолетов странами НАТО между Трампом и Рубио — яркое свидетельство отсутствия постоянной линии администрации США. И вообще, следует учитывать, что довольно часто риторика Трампа зависит от того, с кем он встретился. Поэтому остается надеяться, что встреч с друзьями и союзниками Украины у Трампа будет больше и он все же будет дрейфовать в сторону давления на Россию, заставляя Путина прекратить войну", — акцентирует Александр Леонов, попутно констатируя, что слова Трампа о вероятной победе в войне Украины являются большим прогрессом.

Зачем Трамп дал Путину еще один месяц

Главной новостью по итогам встречи президентов Украины и США является то, что Дональд Трамп впервые сказал о том, что Киев может вернуть свои границы образца 1991 года. Такую оценку в разговоре с Фокусом высказал ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус.

"Это абсолютное изменение риторики. Пока трудно сказать, будет ли Трамп держать эту линию или изменит ее траекторию за следующие 24 часа, но сам факт того, что такое изменение произошло — это безусловный позитив", — отмечает аналитик.

Отдельное внимание эксперт обращает на то, что Трамп "четко и однозначно" высказался относительно больших проблем в российской экономике. Зато тот нюанс, что глава Белого дома взял месяц подумать о доверии/недоверии к Путину, считает Иван Ус, является свидетельством неготовности президента США осуществлять реальные антироссийские действия. В то же время, акцентирует эксперт, сам факт корректировки трамповской риторики в проукраинскую сторону является безусловным и безоговорочным позитивом, который между тем, нужно постоянно подпитывать и закреплять.