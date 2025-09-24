"Много раз врал": Зеленский объяснил, что повлияло на улучшение его отношений с Трампом (видео)

Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом улучшились в частности из-за систематической лжи президента России Владимира Путина.

Да и в целом отношения между украинским президентом и Трампом сейчас значительно лучше, чем это было раньше, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю у нас лучшие отношения, чем раньше. Мы не имели довольно близких отношений, потому что, возможно, не имели времени", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не знает других причин, которые бы могли объяснять то, что ранее между ним и Трампом не было хороших отношений.

В то же время президент Украины отметил, что постоянные телефонные звонки и встречи на различных международных площадках продолжают положительно влиять на развитие отношений "Трамп-Зеленский".

"Я думаю тот факт, что Путин так много раз врал президенту Трампу, также имел значение", — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что был немного удивлен положительным тоном Трампа в последнем посте, где президент США заявил, что Украина может вернуть все свои территории. Это, по мнению Зеленского, дает сигнал о готовности США поддерживать Украину до конца войны.

Напомним, 23 сентября Владимир Зеленский заявил, что Трамп доверяет ему больше, чем Путину.

В этот же день Дональд Трамп обнародовал сообщение, в котором заявил, что Украина может вернуть все территории и даже "пойти дальше".