"Багато разів брехав": Зеленський пояснив, що вплинуло на покращення його стосунків з Трампом (відео)

Стосунки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом покращились зокрема через систематичну брехню президента Росії Володимира Путіна.

Та й загалом відносини між українським президентом та Трампом наразі значно кращі, ніж це було раніше, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я думаю у нас кращі відносини, ніж раніше. Ми не мали доволі близьких відносин, бо, можливо, не мали часу", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що не знає інших причин, які б могли пояснювати те, що раніше між ним і Трампом не було хороших відносин.

Водночас президент України зазначив, що постійні телефонні дзвінки та зустрічі на різних міжнародних майданчиках продовжують позитивно впливати на розвиток стосунків "Трамп-Зеленський".

"Я думаю той факт, що Путін так багато разів брехав президенту Трампу, також мав значення", — наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що був трохи здивований позитивним тоном Трампа в останньому дописі, де президент США заявив, що Україна може повернути усі свої території. Це, на думку Зеленського, дає сигнал про готовність США підтримувати Україну до кінця війни.

Нагадаємо, 23 вересня Володимир Зеленський заявив, що Трамп довіряє йому більше, ніж Путіну.

У цей же день Дональд Трамп оприлюднив допис, в якому заявив, що Україна може повернути усі території та навіть "піти далі".