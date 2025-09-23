Україна може повернути усі території та навіть "піти далі", — Трамп

Дональд Трамп заявив про реальні шанси України на повну перемогу у війні з Росією. У своєму зверненні він закликав Київ до активних дій та пообіцяв продовження американських поставок озброєнь через НАТО.

Президент США Дональд Трамп виступив із гучною заявою щодо війни в Україні. На його думку, Росія загрузла у трирічній війні та зазнає серйозних економічних проблем, тоді як Україна має шанс повернути всі свої території й навіть досягти більшого. Політик підкреслив, що США продовжуватимуть постачати зброю до НАТО для допомоги Києву.

Дональд Трамп у новому зверненні заявив, що Україна здатна повернути всі свої території у міжнародно визнаних кордонах. Він наголосив: із підтримкою Європейського Союзу, НАТО та фінансовою допомогою партнерів Київ може здобути перемогу над Росією.

"Україна, з підтримкою ЄС, перебуває у становищі, яке дозволяє боротися і виграти, повернувши всі свої території. Відновлення кордонів, з яких почалася ця війна, цілком можливе", — зазначив Трамп.

Заява Дональда Трампа

Він розкритикував Кремль за затяжну війну, яку, за його словами, «справжня військова держава мала б виграти менш ніж за тиждень". Трамп підкреслив, що Росія перетворюється на "паперового тигра", тоді як економічна ситуація в країні різко погіршується.

"Путін і Росія перебувають у великих економічних труднощах. Це час для України діяти", — наголосив політик.

Трамп також звернув увагу на проблеми, з якими стикаються росіяни у повсякденному житті — зокрема, дефіцит пального та довгі черги. На його думку, більшість коштів Кремль витрачає на війну, тоді як Україна демонструє "величезний дух і стає лише сильнішою".

Наприкінці звернення він побажав обом країнам миру, але наголосив, що США продовжать підтримку Києва: "Ми й надалі постачатимемо зброю НАТО, щоб вони використовували її на свій розсуд. Успіхів усім!"

Як повідомляв Фокус, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку 23 вересня. Президенти перед пресою обговорили зокрема завершення війни в Україні, обмін полоненими та антиросійські санкції, а також вторгнення дронів і літаків РФ до країн НАТО.

Фокус також писав, що перед зустріччю з Володимиром Зеленським Дональд Трамп виступав на Генеральній асамблеї ООН.