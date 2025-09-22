Мир от Си Цзиньпина: действительно ли Пекин заставит Москву прекратить войну в Украине

Китай может более активно способствовать процессу мирного урегулирования в Украине, — заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Си Цзиньпином. Какой в итоге будет роль официального Пекина в прекращении российско-украинской войны, выяснял Фокус.

Президент США Дональд Трамп в пятницу 20 сентября провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Назвав в сети Truth Social диалог "очень продуктивным", глава Белого дома добавил: "Мы достигли прогресса во многих очень важных вопросах, в частности торговли, фентанила, необходимости прекращения войны между Россией и Украиной, а также утверждения соглашения о TikTok".

По словам хозяина Овального кабинета, он договорился с Си о встрече на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее (стартует 31 октября — Фокус), а также об обмене визитами -Трамп поедет в Китай в 2026 году, а Си Цзиньпин в США — "в соответствующее время".

Дональд Трамп также выразил надежду, что Китай может способствовать мирному урегулированию: "Посмотрим, что произойдет. Я надеюсь, что нам удастся сделать это. Мы с президентом Си это обсуждали, и я думаю, что он тоже на самом деле хотел бы увидеть урегулирование, и думаю, что он будет работать с нами, чтобы помочь".

Между тем недавно президент США заявлял, что если бы Европа "ударила" санкциями по КНР, которая покупает нефть у России, то Пекин давил бы РФ, чтобы заставить ее закончить войну против Украины.

Показательно, что сам Си Цзиньпин никак не комментировал разговор с американским визави. В то же время некоторые китайские медиа сообщили о том, что разговор был "прагматичным, позитивным и конструктивным" и лидер Китая в очередной раз призвал избегать односторонних санкций.

Что станет решающим фактором в изменении тактики КНР по мирному урегулированию

Моделируя в разговоре с Фокусом дальнейшую линию Китая по российско-украинской войне, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар отмечает: "Несмотря на, мягко говоря, пассивность Китая, напомню, что Пекин еще в феврале 2023 года рассказал о своем так называемом плане урегулирования "украинского кризиса". Это включение КНР было на стороне России и по состоянию на сегодня эта позиция не изменилась. И если кто-то питает иллюзии по поводу того, что тактика Китая претерпит ощутимые изменения, то скажу так: вряд ли это произойдет, разве что декоративно. Сейчас мы уже слышим не о китайском плане, а о китайско-бразильском, но суть от этого не меняется. Поэтому надежды Трампа на конструктивную роль Китая напрасны".

Подчеркнув, что Китай выдержал тарифный удар Трампа, эксперт добавил: "Сейчас Си Цзиньпин считает, что именно он будет, если не диктовать условия, то, скажем так, настаивать на своем видении. Но здесь может сработать другой фактор, когда несколько позже Китаю придется внести определенную коррекцию в подходы по российско-украинской войне. Впрочем, это будет обусловлено не давлением со стороны Трампа, которое Пекин достаточно успешно выдерживает, а другими факторами.

Первый и ключевой фактор, по словам Михаила Гончара, заключается в том, что во время встречи с Си в начале сентября Путин получил карт-бланш на продолжение войны и "все эти провокационные действия РФ, в том числе против Европы, происходят пусть с молчаливого, но согласия Пекина".

"Таким образом, Путин пытается достичь целей "СВО", как они формулируют. Но, как у них не получалось эти три с половиной года, так у них ничего не получится и сейчас и в конце концов терпение Си Цзиньпина лопнет и он скажет: "Все". Это "Все", между тем, вовсе не означает, что он прекратит помогать Путину, покупать российскую нефть и так далее. Нет. В таком случае для Си Цзиньпина станет актуальным урегулирование вопроса отношений с США, прежде всего в экономической сфере, потому что обе страны слишком зависимы друг от друга. И в этом контексте анонсированная на начало следующего года встреча лидеров США и КНР будет играть определяющую роль в дальнейшем поведении и Вашингтона, и Пекина в смысле его дальнейшего влияния на Россию. А Пекин, учитывая то, как он засуетился после того, как Польша прищемила китайцев на польско-белорусской границе, становится все более чувствительным", — обосновывая свою позицию, подытоживает Михаил Гончар.

При каких условиях и когда Китай может надавить на Путина

В то же время политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук в разговоре с Фокусом констатирует: "Я пока не вижу мотивации для Китая, которая побудила бы его глобально менять свои подходы в российско-украинской войне — для них все пока происходит вполне нормально. Россия продолжает вязнуть в зависимости от КНР, а Пекин взамен ведет прокси-войну против Запада, испытывает военные технологии, параллельно готовясь к вторжению на Тайвань. Поэтому, на мой взгляд, у Китая пока отсутствуют причины, которые побуждали бы его активнее способствовать окончанию этой войны".

Отвечая на вопрос о том, что конкретно может послужить соответствующим мотивационным "двигателем" для КНР, политолог отметил следующее: "Если Китай в конце концов начнет получать убытки от российско-украинской войны, он включится предельно оперативно, не занимаясь декоративной игрой, как было все это время. Такое может произойти в случае, если США и Европа объединятся и начнут масштабное экономическое давление на Китай. Это было бы подходящим аргументом для Пекина. Или, например, если бы в результате продолжения войны Китай понял, что путинский режим близок к распаду и, соответственно, то, что должно попасть ему в руки, может вместо этого ускользнуть, он бы действовал более активно. В РФ, кстати, уже ведется подковерная борьба, а в России это не о выборах или каких-то других публичных формах, а всегда о чем-то скрытом".

В конце концов, предполагает Петр Олещук, в России таки может произойти переворот с участием людей, которые задекларируют желание перезагрузить отношения с Западом вместо углубления сотрудничества с Китаем. Такой сценарий политолог считает теоретическим, но таким, что его совсем сбрасывать со счетов не следует. Сейчас же эксперт особое внимание обращает на то, что президент США, требуя от Европы жестких антикитайских экономических шагов, ведет двойную игру, за спиной договариваясь с Китаем по ряду тематических кейсов, в том числе по покупке TikTok.

Стремление главы Белого дома использовать европейцев в качестве "антикитайской дубины", констатирует политолог, нивелирует сценарий объединения Брюсселя и Вашингтона по санкциям в отношении Китая, поскольку европейцы всегда будут ожидать "броска" со стороны США. Впрочем, отмечает эксперт, если с Китаем игра является более длительной, то ограничить покупку российской нефти, закрыть проливы для российских теневых танкеров без особых убытков для себя Запад может уже сейчас, а это дало бы ощутимый — фактически моментальный эффект. Таким образом, резюмирует Петр Олещук, перед тем, как заходить на Россию через Китай, западным союзникам стоит попробовать реально жестко надавить на саму Москву.