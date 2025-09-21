Впервые за три десятка лет: Эстония созвала Совбез ООН из-за российской провокации

В понедельник, 22 сентября, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций соберется на чрезвычайное заседание, которое будет посвящено нарушению Россией воздушного пространства Эстонии.

Related video

Это станет первым случаем за 34 года членства Эстонии в ООН, когда страна запросила созыв чрезвычайного заседания Совбеза, сообщает ERR.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подчеркнул, что наглым нарушением воздушного пространства соседней страны Россия подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН.

"Поэтому важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН обсудил такие нарушения в этом же органе", – заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он считает, что вторжение военной техники в воздушное пространство страны является проверкой решимости Европы и стран-членов НАТО.

Кроме того, нарушению воздушного пространства Эстонии предшествовало появление в небе Польши 19 российских дронов и нахождение ударного БПЛА в воздушном пространстве Румынии.

"Все эти случаи являются частью более широкой схемы, с помощью которой Россия эскалирует региональную и глобальную напряженность, и такие действия России требуют международной реакции", – подчеркнул глава МИД Эстонии.

Он заявил, что поведение, которое демонстрирует РФ, было бы неприемлемым для любого другого государства-члена ООН и не соответствует обязательствам, взятым на себя постоянным членом Совета Безопасности.

Нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами

Фото: Försvarsmakten

19 сентября три российских истребителя МиГ-31, способные нести аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, в котором находились примерно 12 минут.

Вооруженные силы Швеции обнародовали фотографии российских самолетов МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство Эстонии. Кадры были сделаны с самолетов JAS 39 Gripen во время перехвата российских истребителей над Балтийским морем.

Реакция других стран на нарушение воздушного пространства Эстонии

Фото: Försvarsmakten

После инцидента в Министерстве обороны России заявили, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 "совершили плановый перелет" из Карелии на аэродром в Калининградскую область. При этом, заявили в ведомстве, во время полета воздушное пространство других государств "не нарушалось".

После этого Вооруженные силы Эстонии показали траекторию полета российских истребителей, отметив, что этот случай нарушения воздушного пространства Балтии стал уже четвертым в текущем году.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила, как Турция сбила над своей территорией российский Су-24 и призвала страны НАТО брать пример с Анкары.

Миссия США при НАТО осудила Российскую Федерацию из-за нарушения воздушного пространства Эстонии и заявила, что будет решительно защищать всю территорию Альянса.