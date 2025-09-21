Истребители РФ над Эстонией: миссия США при НАТО обвинила Россию в нарушении

Миссия США при НАТО выразила решительное осуждение в адрес Российской Федерации из-за нарушения воздушного пространства Эстонии.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 приблизились к столице Таллинна, создав опасный прецедент, и в Альянсе отреагировали на случившееся.

"Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Мы твердо стоим на стороне наших эстонских союзников и будем решительно защищать всю территорию НАТО", – говорится в сообщении миссии в Х.

По данным Politico, российские тяжелые истребители-перехватчики, способные нести аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", летели в направлении Таллинна и находились в эстонском воздушном пространстве примерно 12 минут.

В Министерстве обороны России заявили, что ничего не нарушали, а российские истребители "совершили плановый перелет" из Карелии на аэродром в Калининградскую область.

В ведомстве также подчеркнули, что во время полета самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии якобы не нарушали.

В странах Балтии в подобное оправдание не поверили. Например, министр обороны Литвы Довиле Шакалене после нарушения воздушного пространства Эстонии тремя истребителями МиГ-31 ВС РФ вспомнила, как Турция сбила над своей территорией российский Су-24. Литовская чиновница призвала страны НАТО брать с турок пример.

Вскоре после инцидента министр обороны Эстонии Ханно Певкур написал в Х:

"Правительство только что решило начать консультации между союзниками в соответствии со статьей 4 Устава НАТО после того, как российские бомбардировщики снова нарушили наше воздушное пространство".

Он считает, что участившиеся провокации РФ против НАТО направлены на то, чтобы показать западным странам, что их приоритет — собственная оборона, а не помощь Украине.

В начале следующей недели союзники по НАТО намерены обсудить сообщение Эстонии о нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. Будут проведены консультации в соответствии со статьей 4 договора НАТО.

Напомним, Вооруженные силы Эстонии показали траекторию полета российских истребителей.

В свою очередь, ВС Швеции обнародовали фото самолетов МиГ, которые 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии.