Винищувачі РФ над Естонією: місія США при НАТО звинуватила Росію в порушенні

Місія США при НАТО висловила рішучий осуд на адресу Російської Федерації через порушення повітряного простору Естонії.

Related video

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 наблизилися до столиці Таллінна, створивши небезпечний прецедент, і в Альянсі відреагували на те, що трапилося.

"Ми рішуче засуджуємо порушення Росією повітряного простору Естонії. Ми твердо стоїмо на боці наших естонських союзників і будемо рішуче захищати всю територію НАТО", — ідеться в повідомленні місії в Х.

Фото: Скриншот

За даними Politico, російські важкі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", летіли в напрямку Таллінна і перебували в естонському повітряному просторі приблизно 12 хвилин.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що нічого не порушували, а російські винищувачі "здійснили плановий переліт" із Карелії на аеродром у Калінінградську область.

У відомстві також наголосили, що під час польоту літаки від узгодженої повітряної траси не відхилялися і повітряний простір Естонії нібито не порушували.

У країнах Балтії в таке виправдання не повірили. Наприклад, міністр оборони Литви Довіле Шакалене після порушення повітряного простору Естонії трьома винищувачами МіГ-31 ЗС РФ згадала, як Туреччина збила над своєю територією російський Су-24. Литовська чиновниця закликала країни НАТО брати з турків приклад.

Незабаром після інциденту міністр оборони Естонії Ханно Певкур написав у Х:

"Уряд щойно вирішив розпочати консультації між союзниками відповідно до статті 4 Статуту НАТО після того, як російські бомбардувальники знову порушили наш повітряний простір".

Він вважає, що провокації РФ проти НАТО, які почастішали, спрямовані на те, щоб показати західним країнам, що їхній пріоритет — власна оборона, а не допомога Україні.

На початку наступного тижня союзники по НАТО мають намір обговорити повідомлення Естонії про порушення її повітряного простору російськими винищувачами МіГ-31. Будуть проведені консультації відповідно до статті 4 договору НАТО.

Нагадаємо, Збройні сили Естонії показали траєкторію польоту російських винищувачів.

Зі свого боку, ЗС Швеції оприлюднили фото літаків МіГ, які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії.