"Турция показала пример": в Литве призвали сбивать российские самолеты над территориями НАТО

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене после нарушения воздушного пространства Эстонии тремя истребителями МиГ-31 ВС РФ вспомнила, как Турция сбила над своей территорией российский Су-24. Литовская чиновница призвала страны НАТО брать с турок пример.

Вторжением в Эстонию МиГ-31 россияне испытывают границы Североатлантического альянса (НАТО) на северо-востоке, считает министр. Довиле Шакалене 19 сентября опубликовала сообщение в своем аккаунте в сети Х, в котором назвала российские истребители над Таллином "еще одним убедительным подтверждением того, что #EasternSentry давно назрело".

Операцию EasternSentry ("Восточный Часовой") страны НАТО запустили для сдерживания России 12 сентября, через два дня после того, как российские дроны залетели в Польшу во время массированной атаки Украины.

"Граница НАТО на северо-востоке испытывается не просто так. Мы должны быть решительными", — подчеркнула литовский министр обороны.

Она добавила, что Турция в 2015 году показала "пример" — в том году турки сбили в своем воздушном пространстве российский бомбардировщик Су-24.

"Материал для размышлений", — написала Шакалене.

Над Турцией сбили российский Су-24 24 ноября 2015 года, когда бомбардировщик нарушил турецкое воздушное пространство и проигнорировал предупреждение. Российские СМИ писали, что сбитый самолет упал на территории Сирии, а в Минобороны РФ заявляли, что борт все время находился только над сирийской территорией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что не собирается просить прощения за сбитый Су-24, поскольку "извиняться должны те, кто нарушили воздушное пространство". Представитель МИД Турции Танжу Билгич в свою очередь заявлял, что страна не будет платить компенсацию России.

В Эстонию залетели МиГ-31 ВС РФ: детали инцидента

Вечером 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну. Для перехвата были подняты итальянские F-35. Министр иностранных дел Маргус Цахкна отмечал, что это уже четвертый случай нарушения Россией эстонского воздушного пространства за 2025 год.

В Министерстве обороны России заявили, что истребители "совершили плановый перелет" над нейтральными водами Балтийского моря и не залетали в Эстонию.

Позже Вооруженные силы Швеции опубликовали фото российских МиГ-31, которые нарушили эстонское воздушное пространство. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал инцидент "неприемлемым" и заявил, что правительство будет консультироваться с союзниками в НАТО.