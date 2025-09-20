"Туреччина показала приклад": в Литві закликали збивати російські літаки над територіями НАТО

Міністерка оборони Литви Довілє Шакалєнє після порушення повітряного простору Естонії трьома винищувачами МіГ-31 ЗС РФ згадала, як Туреччина збила над своєю територією російський Су-24. Литовська урядовиця закликала країни НАТО брати з турків приклад.

Вторгненням в Естонію МіГ-31 росіяни випробовують кордони Північноатлантичного альянсу (НАТО) на північному сході, вважає міністерка. Довілє Шакалєнє 19 вересня опублікувала допис у своєму акаунті в мережі Х, в якому назвала російські винищувачі над Таллінном "ще одним переконливим підтвердженням того, що #EasternSentry давно назріло".

Операцію EasternSentry ("Східний Вартовий") країни НАТО запустили для стримування Росії 12 вересня, за два дні після того, як російські дрони залетіли в Польщу під час масованої атаки України.

"Кордон НАТО на північному сході випробовується не просто так. Ми маємо бути рішучими", — наголосила литовська міністерка оборони.

Вона додала, що Туреччина у 2015 році показала "приклад" — того року турки збили у своєму повітряному просторі російський бомбардувальник Су-24.

"Матеріал для роздумів", — написала Шакалєнє.

Над Туреччиною збили російський Су-24 24 листопада 2015 року, коли бомбардувальник порушив турецький повітряний простір і проігнорував попередження. Російські ЗМІ писали, що збитий літак упав на території Сирії, а в Міноборони РФ заявляли, що борт весь час знаходився лише над сирійською територією.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган тоді заявив, що не збирається просити вибачення за збитий Су-24, оскільки "перепрошувати повинні ті, хто порушили повітряний простір". Представник МЗС Туреччини Танжу Білгіч своєю чергою заявляв, що країна не платитиме компенсацію Росії.

В Естонію залетіли МіГ-31 ЗС РФ: деталі інциденту

Ввечері 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та наблизилися до Таллінна. Для перехоплення були підняті італійські F-35. Міністр закордонних справ Маргус Цахкна наголошував, що це вже четвертий випадок порушення Росією естонського повітряного простору за 2025 рік.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що винищувачі "здійснили плановий переліт" над нейтральними водами Балтійського моря та не залітали в Естонію.

Пізніше Збройні сили Швеції опублікували фото російських МіГ-31, які порушили естонський повітряний простір. Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав інцидент "неприйнятним" і заявив, що уряд консультуватиметься з союзниками в НАТО.