Уперше за три десятки років: Естонія скликала Радбез ООН через російську провокацію

У понеділок, 22 вересня, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться на надзвичайне засідання, яке буде присвячене порушенню Росією повітряного простору Естонії.

Related video

Це стане першим випадком за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна запросила скликання надзвичайного засідання Радбезу, повідомляє ERR.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна наголосив, що нахабним порушенням повітряного простору сусідньої країни Росія підриває принципи, які важливі для безпеки всіх членів ООН.

"Тому важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН обговорив такі порушення в цьому ж органі", — заявив глава зовнішньополітичного відомства.

Він вважає, що вторгнення військової техніки в повітряний простір країни є перевіркою рішучості Європи та країн-членів НАТО.

Крім того, порушенню повітряного простору Естонії передувала поява в небі Польщі 19 російських дронів і знаходження ударного БПЛА в повітряному просторі Румунії.

"Усі ці випадки є частиною ширшої схеми, за допомогою якої Росія ескалює регіональну та глобальну напруженість, і такі дії Росії потребують міжнародної реакції", — наголосив глава МЗС Естонії.

Він заявив, що поведінка, яку демонструє РФ, була б неприйнятною для будь-якої іншої держави-члена ООН і не відповідає зобов'язанням, які взяв на себе постійний член Ради Безпеки.

Порушення повітряного простору Естонії російськими літаками

Фото: Försvarsmakten

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31, здатні нести аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, в якому перебували приблизно 12 хвилин.

Збройні сили Швеції оприлюднили фотографії російських літаків МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії. Кадри були зроблені з літаків JAS 39 Gripen під час перехоплення російських винищувачів над Балтійським морем.

Реакція інших країн на порушення повітряного простору Естонії

Фото: Försvarsmakten

Після інциденту в Міністерстві оборони Росії заявили, що 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 "здійснили плановий переліт" із Карелії на аеродром у Калінінградську область. При цьому, заявили у відомстві, під час польоту повітряний простір інших держав "не порушувався".

Після цього Збройні сили Естонії показали траєкторію польоту російських винищувачів, зазначивши, що цей випадок порушення повітряного простору Балтії став уже четвертим у поточному році.

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене нагадала, як Туреччина збила над своєю територією російський Су-24 і закликала країни НАТО брати приклад з Анкари.

Місія США при НАТО засудила Російську Федерацію через порушення повітряного простору Естонії і заявила, що буде рішуче захищати всю територію Альянсу.