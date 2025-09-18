Действия Европы в отношении Китая могли бы ускорить конец войны в Украине, — Трамп (видео)

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Китай мог бы повлиять на завершение войны в Украине, если бы Европа действовала решительнее. Также он также назвал отношения Владимира Путина и Владимира Зеленского крайне напряженными.

Related video

По информации телеграм-канала Clash Report, Трамп отметил, что если бы Европа приняла определенные меры в отношении Китая, Пекин, вероятно, мог бы принудить к завершению войны в Украине. Президент США добавил, что рассматривал бы подобные шаги, но подчеркнул неразумность ситуации, когда Европа покупает российскую нефть, а при этом критически относится к действиям Китая.

"Я тоже рассматривал бы шаги в этом направлении, но нельзя, чтобы Европа покупала нефть у России, а я расстраивался из-за Китая за то же самое", — пояснил лидер США.

Трамп также охарактеризовал отношения между президентами России и Украины как крайне напряженные, отметив, что Владимир Путин и Владимир Зеленский "не нравятся друг другу".

"Я разочарован Путиным. Я думал, легче всего будет урегулировать войну через мои отношения с Путиным, а оказалось, что это самое сложное. Отношения между Путиным и Зеленским ужасные, они реально ненавидят друг друга. Посмотрим, что будет. Я думаю, мы найдем решение", — сказал президент США.

Что касается инцидента с российскими беспилотниками в Польше, глава США отказался комментировать, была ли это ошибка Кремля. Он подчеркнул, что беспилотники не должны были попадать на территорию Польши, но подчеркнул эффективность противодействия таким угрозам: "Самая большая атака на беспилотник — это вывести его из строя. Тогда он падает повсюду. Надеемся, что именно так произошло".

"Я не могу комментировать, была это ошибка или нет. Их там не должно было быть. Давайте смотреть правде в глаза", — отметил он.

Также 18 сентября во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп заявил, что Владимир Путин его подвел. Он заверил журналистов, что все необходимые шаги будут осуществлены правильно, и в конце концов война между Россией и Украиной завершится.

Кроме того, Дональд Трамп отметил, что снижение цен на нефть может заставить Путина прекратить войну. Он подчеркнул, что роль США и союзников в поддержке Украины, а также коалиции стран, которые вводят санкции против России, остается решающей.