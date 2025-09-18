Снижение цен на нефть заставит Путина завершить войну, — Трамп (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть заставит президента России Владимира Путина завершить войну. Он подчеркнул, что роль США и союзников в поддержке Украины и коалиции стран, вводящих санкции против РФ, остается ключевой.

По информации из пресс-конференции, которая транслировалась на ютуб-канале Белого дома, 18 сентября во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Трамп отметил важность энергетической политики и сотрудничества с европейскими странами. Он отметил, что снижение цен на нефть создаст дополнительное давление на Россию и побудит ее лидера прекратить военные действия.

"Если цена на нефть снизится, Путин не будет иметь другого выбора, кроме как выйти из войны", — сказал Трамп.

Также Трамп подчеркнул, что США играют лидерскую роль в поддержке Украины и коалиции стран, которые вводят санкции против РФ, и готовы обеспечить необходимые ресурсы для украинской армии. Сейчас важно работать с европейскими союзниками, в частности пересмотреть вопрос энергетической безопасности некоторых стран Европы. Также на пресс-конференции поднимался вопрос важности поддержки Украины после прекращения огня и сохранения санкционного давления на Россию до длительного мира.

Кроме этого, Дональд Трамп добавил, что в мировой экономике США обеспечивают значительное производство нефти, что позволяет влиять на ее рыночную цену и оказывать давление на РФ. Он также упомянул о координации с Индией и другие дипломатические контакты, направленные на усиление эффективности санкций и ограничения закупки российской нефти

Мнение Трампа относительно желания Британии признать Палестину

Среди других вопросов, во время выступления Президент США Дональд Трамп подтвердил, что позиции Вашингтона и Лондона о признании Палестины государством различаются, но обе страны поддерживают установление мира в регионе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что во время частного разговора с Трампом обсуждали вопрос признания Палестины и договорились сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта и разработке дорожной карты, учитывая критическую ситуацию в Газе.

Стармер также отметил необходимость освобождения израильских заложников и увеличения гуманитарной помощи в сектор. Трамп призвал к их немедленному освобождению.

"Я хочу, чтобы заложников освободили сейчас. Прямо сейчас. Не одного, двух, мы дадим вам еще троих завтра... Мы должны помнить 7 октября, один из худших, самых жестоких дней в истории мира", — заявил он.

Президент добавил, что между США и Великобританией существуют разногласия по признанию Палестины, но это одна из немногих сфер, в которых он не согласен с британским премьером.

Заметим, что во время этой пресс-конференции лидер Белого дома также заявил, что Владимир Путин его подвел и обвинил главу Кремля в убийстве многих людей.

Также Фокус писал, что Трамп сообщил о намерениях Вашингтона восстановить контроль над военной базой Баграм. Политик напомнил, что США планировали покинуть Афганистан, но сохранить стратегический объект.