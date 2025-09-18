Зниження цін на нафту змусить Путіна завершити війну, — Трамп (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження цін на нафту змусить президента Росії Володимира Путіна завершити війну. Він підкреслив, що роль США та союзників у підтримці України та коаліції країн, що запроваджують санкції проти РФ, залишається ключовою.

За інформацією з пресконференції, яка транслювалася на ютуб-каналі Білого дому, 18 вересня під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Трамп наголосив на важливості енергетичної політики та співпраці з європейськими країнами. Він зазначив, що зниження цін на нафту створить додатковий тиск на Росію та спонукатиме її лідера припинити військові дії.

"Якщо ціна на нафту знизиться, Путін не матиме іншого вибору, окрім як вийти з війни", — сказав Трамп.

Також Трамп підкреслив, що США відіграють лідерську роль у підтримці України та коаліції країн, які запроваджують санкції проти РФ, і готові забезпечити необхідні ресурси для української армії. Наразі важливо працювати з європейськими союзниками, зокрема переглянути питання енергетичної безпеки деяких країн Європи. Також на пресконференції підіймалося питання важливості підтримки України після припинення вогню та збереження санкційного тиску на Росію до тривалого миру.

Окрім цього, Дональд Трамп додав, що у світовій економіці США забезпечують значне виробництво нафти, що дозволяє впливати на її ринкову ціну і чинити тиск на РФ. Він також згадав про координацію з Індією та інші дипломатичні контакти, які спрямовані на посилення ефективності санкцій та обмеження закупівлі російської нафти.

Думка Трампа щодо бажання Британії визнати Палестину

Серед інших питань, під час виступу Президент США Дональд Трамп підтвердив, що позиції Вашингтона та Лондона щодо визнання Палестини державою різняться, але обидві країни підтримують встановлення миру в регіоні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що під час приватної розмови з Трампом обговорювали питання визнання Палестини та домовилися зосередитися на мирному врегулюванні конфлікту і розробці дорожньої карти, враховуючи критичну ситуацію в Газі.

Стармер також наголосив на необхідності звільнення ізраїльських заручників і збільшення гуманітарної допомоги до сектора. Трамп закликав до їхнього негайного звільнення.

"Я хочу, щоб заручників звільнили зараз. Прямо зараз. Не одного, двох, ми дамо вам ще трьох завтра… Ми повинні пам’ятати 7 жовтня, один із найгірших, найжорстокіших днів в історії світу", — заявив він.

Президент додав, що між США і Великою Британією існують розбіжності щодо визнання Палестини, але це одна з небагатьох сфер, у яких він не погоджується з британським прем’єром.

Зауважимо, що під час цієї пресконференції лідер Білого дому також заявив, що Володимир Путін його підвів та звинуватив голову Кремля у вбивстві багатьох людей.

Також Фокус писав, що Трамп повідомив про наміри Вашингтона відновити контроль над військовою базою Баграм. Політик нагадав, що США планували залишити Афганістан, але зберегти стратегічний об’єкт.