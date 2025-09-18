США хочуть повернути військову базу Баграм у Афганістані, – Трамп

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером повідомив про наміри Вашингтона відновити контроль над військовою базою Баграм. Політик нагадав, що США планували залишити Афганістан, але зберегти стратегічний об’єкт.

Related video

Як повідомляє Reuters, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати намагаються повернути під свій контроль військову базу Баграм в Афганістані. Таку заяву він зробив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє Reuters.

"Ми збираємося залишити Афганістан, але ми збираємося залишити його з силою та гідністю. І ми збираємося зберегти Баграм, велику авіабазу, одну з найбільших авіабаз у світі", — сказав Трамп.

База Баграм була ключовим осередком присутності США та їхніх союзників у Афганістані. Саме звідти здійснювалося забезпечення операцій міжнародної коаліції, а також авіаційні удари по позиціях талібів.

Як повідомляв Фокус, американські війська залишили базу Баграм у липні 2021 року в межах виведення військового контингенту з країни. Це стало одним із етапів повного завершення військової кампанії США в Афганістані після майже двох десятиліть присутності.

Фокус також писав, що після відходу американців з бази Баграм її зайняли мародери.Місцеві жителі винесли техніку, частину зброї, особисті речі, кинуті американськими військовими

Фокус також повідомляв, що минулого року таліби провели парад на колишній базі США Баграм.